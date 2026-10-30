Naukowcy z Uniwersytetu Chicagowskiego w USA wykryli różnice w wewnętrznej strukturze kości skokowej u osób, które zazwyczaj noszą obuwie, oraz u tych, które zwyczajowo chodzą boso. Wnioski wyciągnięto po analizie próbek za pomocą mikrotomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości, informuje News-Medical.

Porównano 56 szkieletów

Zespół pod kierownictwem Hannah Farrell zbadał kości skokowe 40 osób z nowoczesnego społeczeństwa postindustrialnego, które regularnie nosiły obuwie. Porównano je z próbkami 16 przedstawicieli ludów rdzennych, którzy zwyczajowo chodzili boso: 13 osób z Andamanów na Oceanie Indyjskim, dwóch z południowej Afryki i jednej z Afryki Środkowej. Próbki udostępniło Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

U osób noszących obuwie badacze wykryli więcej tkanki kostnej beleczkowej, czyli gąbczastej, w tylnej części kości skokowej. Autorzy przypuszczają, że może to odzwierciedlać większe obciążenie tej części, w tym z powodu uniesionego położenia pięty w obuwiu. W tej grupie było także więcej tkanki beleczkowej po wewnętrznej stronie kości, bliżej palucha.

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Kość reaguje na obciążenie

U osób chodzących boso więcej tkanki beleczkowej odnotowano w przedniej części kości skokowej. Zdaniem naukowców może to być związane z obciążeniem podczas zginania stopy do przodu, a także z takimi czynnościami jak kucanie lub wspinaczka.

Kość beleczkowa tworzy wewnątrz kości lekką, siateczkowatą strukturę, która zapewnia podparcie i amortyzację. Może przebudowywać się przez całe życie w odpowiedzi na aktywność fizyczną — chodzenie, bieganie, skakanie lub wspinaczkę.

Naukowcy uważają, że wyniki pomogą dokładniej interpretować budowę kości kopalnych przodków człowieka i wyciągać wnioski na temat ich chodu oraz innych rodzajów aktywności ruchowej. Badanie „The impact of footwear on human talar trabecular architecture” opublikowano 28 września 2026 roku w Journal of Anatomy.

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