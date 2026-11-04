Badacze z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej, Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem oraz brytyjskiego Instytutu Wellcome Sanger ustalili, że komórki glejaka wielopostaciowego przechodzą między różnymi stanami nie przypadkowo, lecz po przewidywalnych trajektoriach. Ustalili również, że poszczególne stany komórkowe zajmują konkretne nisze przestrzenne wewnątrz guza, informuje News-Medical.

Glejak wielopostaciowy jest najczęstszym i najbardziej śmiertelnym rodzajem złośliwego guza mózgu u dorosłych. Jego komórki znacznie różnią się między sobą i mogą zmieniać swój stan: część z nich przypomina komórki nerwowe lub macierzyste, inne przechodzą w agresywny stan podobny do reakcji na uszkodzenie. Taka plastyczność pomaga guzowi unikać terapii, które mogą działać jedynie na określone stany komórkowe.

Atlas komórek guza

Zespół Omera Bayraktara przeanalizował DNA, znaczniki epigenetyczne i RNA w guzach 12 pacjentów. Na podstawie tych danych naukowcy stworzyli molekularny atlas glejaka wielopostaciowego, nazwany w materiale największym dotychczas. Połączenie danych jednokomórkowych z transkryptomiką przestrzenną umożliwiło prześledzenie rozmieszczenia komórek w różnych stanach w obrębie guza.

Wnioski sprawdzono także na organoidach stworzonych z komórek guzów pacjentów i hodowanych w laboratorium na trójwymiarowym rusztowaniu. W tych modelach wykryto trajektorie zmian stanów komórkowych podobne do tych określonych w atlasie.

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Sztuczna inteligencja do poszukiwania regulatorów

Badacze przeanalizowali sygnatury regulacji genów w ponad milionie komórek glejaka wielopostaciowego uzyskanych od pacjentów. Zidentyfikowali ustrukturyzowany i hierarchiczny program, który kontroluje plastyczność komórek, a także regulatory utrzymujące je w stanach o niskiej zdolności do przechodzenia między stanami.

Zespół Olivera Stegle’a opracował metodę głębokiego uczenia scDORI, zdolną do określania sieci regulacji genów z rozdzielczością pojedynczej komórki. Metoda porównuje zmiany regulatorów i genów docelowych w ponad milionie komórek oraz określa, które regulatory kierują komórkę do konkretnego stanu.

W doświadczeniach na komórkach guzów pacjentów zwiększenie ekspresji regulatora MYT1L zmniejszało plastyczność komórek i złośliwość guza. Po przeszczepieniu zmodyfikowanych guzów myszom ich przeżywalność była lepsza niż w grupie kontrolnej. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature; autorzy zaznaczają, że kliniczne zastosowanie tego podejścia może wymagać czasu.

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