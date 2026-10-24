Badacze z Yale School of Medicine ustalili, że aminokwas tauryna uczestniczy w tym, jak wrodzony układ odpornościowy rozpoznaje sygnały zagrożenia i uruchamia stan zapalny. Wyniki pracy opublikowanej 23 października w czasopiśmie Cell wskazują, że przywrócenie poziomu tauryny w makrofagach może hamować jeden z mechanizmów przewlekłego stanu zapalnego związanego ze starzeniem się, informuje News-Medical.

Tauryna i sygnały zagrożenia

Długotrwały stan zapalny o niewielkim nasileniu jest charakterystyczną cechą starzenia się. Wiąże się on z ciągłą aktywacją wrodzonego układu odpornościowego, pogorszeniem funkcjonowania i chorobami przewlekłymi w podeszłym wieku. Jednym z mechanizmów tego procesu jest inflammasom NLRP3 — kompleks molekularny, który tworzy się w makrofagach po pojawieniu się sygnałów zagrożenia i wywołuje reakcję zapalną.

W doświadczeniach z makrofagami w hodowli naukowcy stosowali różne sygnały zagrożenia, w tym toksyny bakteryjne. Podczas tworzenia kompleksów NLRP3 komórki uwalniały do 80% swojej tauryny. Gdy badacze zwracali utraconą taurynę komórkom, hamowało to dalsze reakcje zapalne związane z tworzeniem inflammasomu.

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Obserwacje w różnych grupach wiekowych

Zespół porównał również surowicę krwi osób w wieku od 20 do 40 lat oraz od 60 do 99 lat. Wbrew oczekiwaniom poziom tauryny wzrastał z wiekiem. Autorzy przypuszczają, że może to być nieudana próba organizmu osłabienia stanu zapalnego.

Dodanie tauryny do makrofagów hamowało aktywację inflammasomu NLRP3. Z kolei obniżenie poziomu tauryny w makrofagach przyspieszało zapalenie zależne od NLRP3, nawet u młodych myszy. Badacze nadal analizują, co dzieje się z tauryną po jej opuszczeniu makrofagów oraz czy wyniki te mogą być przydatne dla osób starszych.

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