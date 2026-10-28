Blisko 150 badaczy z ponad 30 krajów wezwało do uznania zmian klimatu za globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Apel pojawił się w obliczu rosnącej na świecie liczby zgonów spowodowanych upałami, suszami i brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, informuje Deutsche Welle.

Śmiertelność z powodu upałów i suszy

Według dorocznego raportu Lancet Countdown on Health and Climate Change w 2023 roku zmiany klimatu spowodowały ponad pół miliona zgonów związanych z upałami, a od 2016 roku — niemal 3 mln. W latach 2016–2023 zmiany klimatu odpowiadały za 68% zgonów związanych z upałami, w porównaniu z 55% w poprzedniej dekadzie.

Dane satelitarne wskazują, że od 2003 roku 43% powierzchni lądowej planety stopniowo wysycha, a 37% staje się bardziej wilgotne. Takie zmiany zagrażają zbiorom, zapasom żywności, dostępowi do bezpiecznej wody pitnej i warunków sanitarnych. Upały i susze w 2024 roku dodatkowo doprowadziły do braku bezpieczeństwa żywnościowego niemal 128 mln osób w porównaniu ze średnią z lat 1981–2010.

W raporcie zaznaczono również, że upały kosztowały świat szacunkowo 1,07 bln dolarów utraconych potencjalnych dochodów w ubiegłym roku. W 2025 roku z powodu ekstremalnych upałów utracono 573 mld potencjalnych godzin pracy, przy czym najbardziej dotknęło to pracowników rolnictwa. Wrażliwe gospodarki Afryki i Azji Południowo-Wschodniej straciły do 5% PKB, podczas gdy w bardziej rozwiniętych gospodarkach wskaźnik ten wyniósł 0,5%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowy mechanizm reagowania

Autorzy inicjatywy proponują stworzenie nowego instrumentu WHO, który pomoże państwom wymieniać informacje, koordynować działania, monitorować zagrożenia i rozdzielać finansowanie. Mechanizm mają stworzyć ONZ i państwa członkowskie.

Zdaniem badaczy obecny mechanizm stanu zagrożenia zdrowia publicznego, stosowany podczas pandemii COVID-19 i ognisk mpox, jest przede wszystkim przeznaczony do krótkoterminowych kryzysów. Zmiany klimatu wymagają natomiast długotrwałej, skoordynowanej odpowiedzi w różnych sektorach.

Obecnie 56 krajów ma krajowe plany dostosowania systemów ochrony zdrowia do fal upałów i ognisk chorób, podczas gdy w 2015 roku takich krajów było 14. Jednak paliwa kopalne nadal zapewniają ponad 80% światowych dostaw energii, a emisje związane z energetyką osiągnęły rekordowy poziom w 2024 roku.

Czytaj nas na