Naukowcy z Translational Genomics Research Institute (TGen), należącego do City of Hope, zastosowali platformę sztucznej inteligencji AlphaFold3 do przewidywania, czy receptor limfocytu T rozpoznaje określony antygen wyłącznie na podstawie sekwencji genetycznej. Jak informuje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Trzy cząsteczki rozpoznawania immunologicznego

W centrum badania znajdował się kompleks złożony z trzech komponentów: cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej MHC, peptydu i receptora limfocytu T, czyli TCR. MHC wiąże fragment wirusa, bakterii lub komórki nowotworowej i prezentuje go limfocytowi T. Jeśli TCR odpowiednio oddziałuje z kompleksem MHC i peptydu, limfocyt T może rozpoznać zagrożenie i uruchomić odpowiedź immunologiczną.

Unikalna struktura receptorów limfocytów T umożliwia układowi odpornościowemu rozróżnianie miliardów potencjalnych antygenów. Jednocześnie w przypadku wielu receptorów i antygenów badacze dysponują jedynie sekwencjami genetycznymi, a nie eksperymentalnie określonymi strukturami trójwymiarowymi. Dlatego przewidywanie swoistości TCR wobec dowolnego antygenu pozostawało trudnym zadaniem.

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Test na kompleksach związanych z gruźlicą

Zespół najpierw przetestował AlphaFold3 na kompleksach MHC:peptyd:TCR, których strukturę wcześniej ustalono eksperymentalnie. Następnie naukowcy przeanalizowali szerszą grupę kompleksów immunologicznych, aby zidentyfikować cechy strukturalne związane z rozpoznawaniem lub nierozpoznawaniem antygenów przez limfocyty T.

Model przetestowano również na sekwencjach genetycznych wcześniej niescharakteryzowanych kompleksów immunologicznych, w tym ośmiu parach MHC klasy II i antygenów bakterii wywołującej gruźlicę. Według badaczy AlphaFold3 zdołał modelować te kompleksy z dokładnością wystarczającą do przewidywania rozpoznawania antygenów przez receptory limfocytów T.

Autorzy zauważają, że po dalszej walidacji podejście to może przyspieszyć poszukiwanie celów immunologicznych dla badań nad chorobami zakaźnymi, immunoterapią nowotworów i opracowywaniem szczepionek. Równolegle grupy TGen pracują nad przewidywaniem siły wiązania peptydów z cząsteczkami MHC klasy II, łącząc modelowanie strukturalne AlphaFold3 z grafowymi sieciami neuronowymi.

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