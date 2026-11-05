Międzynarodowe badanie z udziałem 1015 dorosłych z 12 krajów wykazało związek między bardziej uprzemysłowionym stylem życia, mniejszą różnorodnością bakterii jelitowych oraz wyższymi wskaźnikami stresu jelitowego i aktywności odpornościowej błony śluzowej. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Cell informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane mieszkańców 35 miejscowości — od słabo zaludnionych społeczności wiejskich po gęsto zaludnione miasta. Uczestnicy zgłosili, że nie mieli chorób przewlekłych ani infekcji. Badacze analizowali skład mikrobiomu jelitowego, dietę, styl życia, dane genetyczne i wskaźniki fizjologiczne.

Mniejsza różnorodność i odporność

Wyższy poziom industrializacji wiązał się ze zmniejszeniem różnorodności bakterii w jelitach w różnych krajach. Społeczności mikroorganizmów u uczestników z bardziej uprzemysłowionych środowisk były także bardziej podobne do siebie. Modelowanie komputerowe wskazało na mniejszą odporność takich sieci mikrobiologicznych na symulowane zakłócenia.

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Styl życia i dieta ogólnie wyjaśniały większą część różnic w składzie bakterii jelitowych niż genetyka człowieka. Jednocześnie autorzy zaznaczyli, że wpływ tych czynników częściowo się pokrywa, dlatego nie można ich całkowicie rozdzielić. W mikrobiomach grup uprzemysłowionych zmniejszała się również redundancja funkcjonalna — zdolność różnych gatunków bakterii do wykonywania tych samych zadań metabolicznych, w tym rozkładania złożonych węglowodanów.

Markery odpowiedzi immunologicznej

Średni poziom wydzielniczej immunoglobuliny A w próbkach kału uczestników z grup uprzemysłowionych był ponad dwukrotnie wyższy niż w grupach mniej uprzemysłowionych. Poziom chromograniny A — markera neuroendokrynnego stresu jelitowego — ponad ośmiokrotnie przewyższał wskaźniki drugiej grupy. Jednocześnie marker zapalenia jelit, kalprotektyna, nie wykazał jednolitego związku z industrializacją dla całej próby.

Badacze osobno sprawdzili indeks zdrowia mikrobioty jelitowej, opracowany na podstawie danych z populacji uprzemysłowionych. W sześciu krajach z mniej uprzemysłowionymi społecznościami jego mediana wynosiła zero, ponieważ markery użyte w indeksie były często rzadkie lub nieobecne. Wyniki te nie oznaczają występowania chorób u uczestników, lecz wskazują na ograniczoną przydatność takiego indeksu dla różnych populacji.

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