Na świecie w 2024 roku z infekcjami powiązano około 2,3 mln nowych przypadków raka, czyli 12% wszystkich nowych przypadków nowotworów. Do takich wniosków doszli autorzy badania opublikowanego w The Lancet Oncology, informuje News-Medical.

Najwięcej przypadków badacze powiązali z bakterią Helicobacter pylori — około 760 tys. — oraz z wirusem brodawczaka ludzkiego — około 750 tys. Każdy z tych czynników stanowił około 4% wszystkich nowych przypadków raka na świecie. Z H. pylori wiązano przede wszystkim raka żołądka nieobejmującego wpustu — szacunkowo 700 tys. przypadków. HPV najczęściej był powiązany z rakiem szyjki macicy — około 600 tys. przypadków.

Inne czynniki infekcyjne

Wirus zapalenia wątroby typu B powiązano z około 360 tys. przypadków raka, wirus Epsteina—Barr z 260 tys., a wirus zapalenia wątroby typu C ze 160 tys. Największą część przypadków związanych z wirusami zapalenia wątroby typu B i C stanowił rak wątrobowokomórkowy. W przypadku wirusa Epsteina—Barr głównym powiązanym rodzajem nowotworu był rak nosogardła.

Autorzy wykorzystali dane z bazy Global Cancer Observatory Cancer Today i oszacowali zachorowalność na raka związaną z 12 czynnikami zakaźnymi, które Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zalicza do czynników rakotwórczych grupy 1. Obliczenia stratyfikowano według wieku, płci i krajów, a także zestawiono według poziomów dochodów i geograficznych subregionów ONZ.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice regionalne i ograniczenia

Według oceny badaczy największe obciążenie nowotworami związanymi z infekcjami przypadło na Azję Wschodnią — 42% światowego wskaźnika. Standaryzowany względem wieku współczynnik zachorowalności w regionie wyniósł 31,9 przypadku na 100 tys. osobolat. Wyższe od światowej średniej wskaźniki odnotowano również w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Europie Środkowej i Wschodniej.

Na kraje o niskich i średnich dochodach przypadło 77% wszystkich przypadków raka związanych z infekcjami. Badacze zaznaczyli, że zmniejszeniu tego obciążenia mogą sprzyjać szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i HPV, testowanie i leczenie H. pylori, HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także badania przesiewowe w kierunku zmian przedrakowych związanych z HPV.

Jednocześnie szacunki zależą od zasięgu rejestrów nowotworowych i modelowania. Autorzy wskazali na brak wysokiej jakości danych rejestrowych w niektórych regionach, w szczególności w Afryce, i nie obliczali przedziałów niepewności z powodu różnych źródeł danych i metodologii.

Czytaj nas na