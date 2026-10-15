Badanie z udziałem ponad 2,3 miliona dzieci w Kalifornii wykazało statystyczny związek między podwyższonymi stężeniami litu w powiatowych źródłach wody a wyższymi szansami na diagnozę zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW). Jak podaje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie The Journal of Clinical Investigation.

Wyniki analizy w Kalifornii

Naukowcy przeanalizowali dane pacjentów poniżej 18. roku życia, których pierwszy wpis dotyczący wizyty w szpitalu, na oddziale ratunkowym lub w centrum chirurgii ambulatoryjnej został wprowadzony do bazy danych Kalifornii w latach 2016–2020. Średni wiek pacjentów w chwili takiej wizyty wynosił 8,2 roku. Łącznie odnotowano 686 diagnoz WPW, czyli 0,03% wszystkich uczestników.

Średnie stężenia litu w powiatowych źródłach wody wahały się od 1,49 do 213 części na miliard, a mediana wyniosła 12,5 części na miliard. U dzieci z powiatów, w których poziom litu był nie niższy niż 75. percentyl — 32,6 części na miliard — skorygowane szanse diagnozy WPW były o 60% wyższe. Przy stężeniach od 10 części na miliard skorygowane szanse były wyższe o 33%. Poziom ten jest punktem odniesienia do badań przesiewowych związanym z oceną wpływu na zdrowie, ale nie obowiązkową normą dla wody pitnej.

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Dodatkowe sprawdzenia

WPW wiąże się z dodatkową drogą elektryczną między górnymi a dolnymi komorami serca. Ta wrodzona cecha może być związana z częstoskurczem nadkomorowym. Badacze analizowali także częstoskurcz nadkomorowy, omdlenia i kołatanie serca: w powiatach z wyższymi poziomami litu szanse takich diagnoz były większe. Jednocześnie autorzy zaznaczyli, że objawy te nie są swoiste dla dodatkowych dróg elektrycznych w sercu.

W celu zewnętrznej weryfikacji autorzy wykorzystali dane ponad 1,9 miliona pacjentów ze stanu Nowy Jork z lat 2010–2012. Tam zamieszkanie na obszarach o stężeniu litu powyżej 10 części na miliard wiązało się ze wzrostem skorygowanych szans diagnozy WPW o 22%. Jednocześnie związek przy progu 32,6 części na miliard nie był statystycznie istotny.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Nie mierzyli indywidualnego spożycia litu ani narażenia matek na tę substancję w czasie ciąży, a na wyniki mogły wpływać także inne czynniki środowiskowe.

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