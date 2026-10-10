Dostępność programów rehabilitacji kardiologicznej na świecie nie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, mimo rosnącej liczby osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wynika to z badania naukowców z York University, informuje News-Medical.

Autorzy zauważają, że po pandemii zmniejszyła się nawet liczba hybrydowych i alternatywnych programów rehabilitacji kardiologicznej, które są tańsze w organizacji. Takie programy łączą zajęcia w klinice i w domu oraz mogą obejmować ćwiczenia fizyczne, edukację dotyczącą zdrowego stylu życia i doradztwo w zakresie radzenia sobie ze stresem.

Prawie 7 tys. programów w 90 krajach

Badacze zidentyfikowali około 7 tys. programów rehabilitacji kardiologicznej w 90 krajach. Jednocześnie jedynie 286 z 1233 programów hybrydowych lub alternatywnych w 40 krajach podało, że ich realizacja jest refundowana przez państwo lub firmy ubezpieczeniowe.

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Ogółem formaty hybrydowe i alternatywne stanowiły około jedną trzecią wszystkich programów, a refundację otrzymywała jedynie około jedna czwarta z nich. Rehabilitacja kardiologiczna często rozpoczyna się podczas pobytu pacjenta w szpitalu, jest kontynuowana ambulatoryjnie i może przejść w długoterminowy, społecznościowy program profilaktyki wtórnej.

Bariery dla pacjentów

Do głównych przeszkód badacze zaliczyli niedobór finansowania i personelu, przez co koszty często ponoszą pacjenci. Dodatkowymi barierami są oddalenie ośrodków rehabilitacyjnych, dostępność transportu na obszarach wiejskich oraz konieczność łączenia leczenia z pracą i obowiązkami rodzinnymi.

W Kanadzie w 2023 roku odnotowano 72 849 przypadków choroby niedokrwiennej serca i 380 programów rehabilitacyjnych, a w USA — 1 144 557 przypadków i 2687 programów. W Afganistanie nie zidentyfikowano żadnego programu przy 34 207 przypadkach, podobnie jak w Etiopii, gdzie odnotowano 28 903 przypadki. Wyniki opublikowano w czasopiśmie PLOS One.

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