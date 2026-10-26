W Wielkiej Brytanii pacjenci z przerzutami raka jelita grubego do wątroby, którzy otrzymywali wysokie dawki kwasu eikozapentaenowego (EPA) przed operacją i po niej, mieli wyższą przeżywalność całkowitą niż grupa placebo w badaniu trzeciej fazy EMT2. Dane przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2026, podaje News-Medical.

Wyniki badania

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu kontrolowanym placebo uczestniczyło 418 pacjentów, u których planowano resekcję wątroby w celu wyleczenia. Zostali oni zrekrutowani w 13 brytyjskich ośrodkach chirurgii wątrobowo-żółciowej. Uczestnicy otrzymywali albo 4 g EPA na dobę w postaci wysokooczyszczonego leku na receptę — etylu ikozapentu — albo placebo na bazie oleju mineralnego.

Leczenie rozpoczynano co najmniej dzień przed operacją i planowano kontynuować przez dwa do czterech lat, także po progresji choroby. Inne rodzaje leczenia przeciwnowotworowego w obu grupach były zasadniczo porównywalne: chemioterapię uzupełniającą otrzymało po 20% pacjentów.

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Szacowana pięcioletnia przeżywalność całkowita wyniosła 62,0% w grupie EPA i 45,1% w grupie placebo. Ryzyko zgonu w grupie EPA było o 32% niższe: współczynnik ryzyka wyniósł 0,68, 95-procentowy przedział ufności — 0,48–0,96, p=0,03. W chwili analizy nie osiągnięto mediany przeżywalności całkowitej w grupie EPA, podczas gdy w grupie placebo wyniosła ona 59 miesięcy.

Przeżywalność bez progresji

Jednocześnie mediana przeżywalności bez progresji była podobna: 13,5 miesiąca w grupie EPA wobec 12,9 miesiąca w grupie placebo. Współczynnik ryzyka wyniósł 0,89, a różnica nie była statystycznie istotna. Badacze poinformowali również, że EPA był dobrze tolerowany: w porównaniu z placebo nie odnotowano nadmiaru zdarzeń niepożądanych, krwawień ani migotania przedsionków, a także negatywnego wpływu na jakość życia.

Profesor Mark Hull z Leeds Institute of Medical Research na University of Leeds zasugerował, że możliwy efekt może być związany z wpływem EPA na reakcję organizmu na nowotwór, w tym na kacheksję. Niezależna ekspertka, dr Chiara Cremolini z Uniwersytetu w Pizie, która nie uczestniczyła w badaniu, podkreśliła, że rozbieżność między wynikami przeżywalności całkowitej a przeżywalności bez progresji wymaga ostrożnej interpretacji. Jej zdaniem przed wdrożeniem tego podejścia do rutynowej praktyki prawdopodobnie potrzebne są wyniki potwierdzające.

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