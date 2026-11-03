Badanie nowego wskaźnika jakości Medicare ExRad wykazało istotne różnice w dawkach promieniowania stosowanych przez różne placówki medyczne w tych samych badaniach tomografii komputerowej. Jak informuje News-Medical, niemal co trzecie ze skanowań przeanalizowanych w ramach pracy przekroczyło ustalony próg dawki dla odpowiedniego typu badania.

Dane z 254 placówek medycznych

Praca „Early Implementation Performance of the CMS Electronic Clinical Quality Measure for Excessive Radiation Dose or Inadequate Image Quality in Diagnostic Computed Tomography: An Evaluation of 254 Facilities” została opublikowana 3 listopada przez Journal of the American College of Radiology. Objęła 254 szpitale i pracownie diagnostyki obrazowej oraz 783 634 skanowania CT dorosłych pacjentów wykonane w ciągu 16 miesięcy.

Wskaźnik ExRad ocenia, czy podczas CT zastosowano więcej promieniowania, niż było potrzebne ze względu na wskazanie u pacjenta, lub czy obrazy okazały się zbyt zaszumione do interpretacji. Według wyników analizy 30,7% skanowań przekroczyło próg dawki dla swojego typu badania. Jednocześnie jedynie 0,06% badań nie spełniało wymagań dotyczących jakości obrazu.

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Różnice między typami CT

Odsetek skanowań przekraczających próg dawki w poszczególnych placówkach wahał się od mniej niż 1% do ponad 90%. Większość instytucji osiągała dobre wyniki w przypadku jednych rodzajów CT, lecz znacznie gorsze w przypadku innych: typowa różnica między najlepszą a najgorszą kategorią badań w obrębie jednej placówki wynosiła 74 punkty procentowe.

Trzy powszechne rodzaje badań — standardowe CT jamy brzusznej i miednicy, klatki piersiowej oraz głowy — stanowiły 72% wszystkich skanowań, które przekroczyły progi. Autorka badania, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco Rebecca Smith-Bindman, zaznaczyła, że różnice w dawkach można zmienić, a niektóre placówki już osiągają wskaźniki bliskie zeru w kategoriach, w których w innych odsetek przekracza 90%.

Jak powiedziała, nowoczesny sprzęt już umożliwia obniżanie dawek, a kluczowe są pomiary i informacja zwrotna dotycząca konkretnych protokołów. CT jest ważną metodą diagnostyczną, jednak badania z dawką przekraczającą zalecany próg mogą wiązać się z niewielkim ryzykiem zachorowania na nowotwór wywołany promieniowaniem w ciągu życia.

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