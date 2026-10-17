Badanie wczesnego rozwoju embrionalnego myszy laboratoryjnych wykazało dwie odrębne populacje komórek, z których powstają różne części układu nerwowego, w tym mózg. Podważa to pogląd, że mózg rozwija się z jednego źródła komórkowego, informuje Live Science.

Dwa szlaki rozwoju

Autorzy pracy, opublikowanej we wrześniu w czasopiśmie Nature Neuroscience, badali gastrulację — wczesny etap rozwoju zarodka, podczas którego komórki organizują się w struktury przyszłych narządów. Badacze zidentyfikowali dwie grupy niedojrzałych komórek, które następnie tworzą tkanki układu nerwowego.

Jedna populacja wykazywała ekspresję genu Otx2, związanego z wczesnym rozwojem przodomózgowia i części śródmózgowia. Druga wykazywała ekspresję genu Gbx2, który uczestniczy w rozwoju tyłomózgowia i pozostałej części śródmózgowia. Według badaczy populacje te pozostawały rozdzielone podczas formowania tkanki nerwowej, zamiast się nakładać.

Zespół przeanalizował także chromatynę — strukturę, która upakowuje DNA w jądrze komórkowym i reguluje dostępność genów. W obu grupach komórek wykryto różne konfiguracje chromatyny, co zdaniem autorów dodatkowo wspiera wniosek o odrębnych trajektoriach rozwoju.

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Neurony do badań nad chorobami

Wykorzystując uzyskane dane, naukowcy ukierunkowali ludzkie komórki macierzyste na tworzenie funkcjonalnych neuronów ruchowych tyłomózgowia. Komórki te produkowały białka charakterystyczne dla obszarów kontrolujących mięśnie twarzy oraz mięśnie uczestniczące w połykaniu.

Autorzy uważają, że wyniki mogą wyjaśniać wcześniejsze trudności w hodowaniu w laboratorium neuronów tyłomózgowia. Takie komórki mogą pomóc badać choroby, w których neurony ruchowe stopniowo ulegają zniszczeniu, w tym rdzeniowy zanik mięśni oraz stwardnienie zanikowe boczne.

Kontekst ewolucyjny

Badacze przeanalizowali także wcześniej opublikowane dane dotyczące makaków, danio pręgowanego i kur oraz wykryli u nich dwie populacje komórek z ekspresją tych samych kluczowych genów. Podobne grupy komórek wykryto również u żołędzianów — morskich bezkręgowców, których linia ewolucyjna oddzieliła się od kręgowców około 550 milionów lat temu. Autorzy przypuszczają, że może to wskazywać na dawną modułową organizację mózgu kręgowców.

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