W Australii naukowcy nie stwierdzili mierzalnej zmiany poziomu samotności po przejściu ludzi na emeryturę. Jak informuje News-Medical, badacze pod kierownictwem Uniwersytetu Monasha prześledzili dane 7 434 Australijczyków w wieku od 55 do 75 lat na przestrzeni niemal dwóch dekad.

Obserwacje przed i po przejściu na emeryturę

W badaniu wykorzystano dane z ankiety Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA). Uczestników oceniano przez trzy lata przed przejściem na emeryturę i przez trzy lata po nim. Główny autor Johannes Kunz z Centrum Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Monasha oświadczył, że analiza nie potwierdziła założenia o izolacji po zakończeniu pracy z powodu utraty współpracowników, znanego rytmu dnia lub tożsamości zawodowej.

Wyniki były podobne wśród osób o różnych dochodach, poziomie dobrostanu i doświadczeniu zawodowym. Według Kunza przejście na emeryturę nie wiązało się z wyższym prawdopodobieństwem samotności wśród osób bez partnera, uczestników w gorszym stanie zdrowia, osób o niższych dochodach ani tych, którzy odchodzili z zawodów robotniczych. Podobne wyniki uzyskano niezależnie od tego, czy uczestnicy mieli wnuki, angażowali się w wolontariat czy należeli do klubów.

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Samotność w starszym wieku

Jednocześnie 17,5% ankietowanych zgłosiło wysoki poziom samotności, wskazując, że często czuło się bardzo samotnie. Badacze podkreślili, że problem ten wymaga uwagi niezależnie od przejścia na emeryturę.

Autorzy stwierdzili, że samotność ma tendencję do stopniowego wzrostu od drugiej połowy życia po sześćdziesiątce. Dlatego ich zdaniem programy wspierające więzi społeczne powinny być kierowane szerzej do osób w późniejszym wieku, a nie tylko na moment zakończenia aktywności zawodowej. Badanie opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

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