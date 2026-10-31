Naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Maryland nie stwierdzili istotnego związku między dawkowaniem leków stosowanych w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów w czasie ciąży a ciężkością noworodkowego zespołu odstawienia opioidów u dzieci. Jak podaje News-Medical, wyniki nie przemawiają za zmniejszaniem dawki metadonu lub buprenorfiny jako sposobem zapobiegania ciężkiemu zespołowi odstawienia u noworodków.

Dane dotyczące 92 ciąż

W badaniu przeanalizowano dane dotyczące 92 ciąż. Uczestniczki przez co najmniej 30 dni przed porodem otrzymywały metadon lub buprenorfinę — leki stosowane w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów. Po urodzeniu dziecka naukowcy zmierzyli w tkankach pępowiny stężenia tych leków i ich metabolitów.

Tkanki pępowiny umożliwiają ocenę narażenia płodu na leki w ostatnim trymestrze ciąży. Autorzy nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy w stężeniach leków w pępowinie między noworodkami z ciężkim zespołem odstawienia a dziećmi z mniej nasilonymi objawami.

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Ciężkie objawy miało około 44% dzieci

Ciężki zespół odstawienia, któremu mogą towarzyszyć drgawki, wymioty, gorączka lub hipotermia, odnotowano u około 44% noworodków objętych badaniem. Takie przypadki częściej występowały wśród dzieci narażonych na metadon niż na buprenorfinę. Jednocześnie badacze nie ustalili związku między dawką leku otrzymywaną przez matkę a nasileniem objawów u dziecka.

Naukowcy wskazują, że noworodkowy zespół odstawienia opioidów jest złożonym stanem. Na jego ciężkość mogą wpływać różnice farmakologiczne między lekami, procesy zachodzące w łożysku, rozwój płodu oraz indywidualna reakcja noworodka. Według autorów dawki leków należy dobierać dla skutecznego leczenia matki, a nie zmniejszać ich w celu zapobiegania zespołowi odstawienia u dziecka.

List badawczy opublikowano 29 października w czasopiśmie JAMA Network Open. Autorzy wskazali na ograniczenia pracy, w tym niewielką liczebność próby oraz ograniczoną różnorodność rasową i etniczną jej uczestniczek.

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