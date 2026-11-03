Naukowcy z Oregon Health & Science University w USA wykryli związek między przyjmowaniem suplementów witaminy C w czasie ciąży a mniej nasilonymi negatywnymi emocjami u niemowląt w wieku około sześciu miesięcy. O wynikach prospektywnego badania kohortowego, opublikowanego w czasopiśmie Developmental Psychology, poinformował News-Medical.

Dane ponad 300 uczestniczek

Badacze przeanalizowali dane ponad 300 kobiet w ciąży. Ich stan psychiczny oceniano za pomocą standaryzowanych skal depresji, lęku i stresu. Dietetycy również wielokrotnie rozmawiali z uczestniczkami, aby zebrać dane dotyczące odżywiania oraz całkowitego spożycia witaminy C z żywności i suplementów.

Gdy dzieci miały około sześciu miesięcy, opiekunowie wypełnili ankiety dotyczące cech behawioralnych i temperamentu w środowisku domowym. Według wyników analizy wyższy poziom stresu w czasie ciąży wiązał się z niższym spożyciem witaminy C. W tych przypadkach u niemowląt częściej odnotowywano negatywne emocje, w tym marudzenie i dystres.

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Suplementy wymagają dalszych badań

W analizie statystycznej przyjmowanie suplementów witaminy C w czasie ciąży było istotnym mediatorem związku między dystresem prenatalnym a negatywnymi emocjami niemowląt. Starsza autorka pracy, profesor psychiatrii i neuronauki behawioralnej OHSU Elinor Sullivan, zaznaczyła, że odżywianie może być czynnikiem, który można zmieniać przy odpowiednich zasobach i wsparciu.

Główna autorka badania, adiunktka psychiatrii OHSU Elizabeth Wood, poinformowała, że ciąża zwiększa zapotrzebowanie na witaminę C, a około 25% kobiet w ciąży w USA spożywa jej mniej, niż potrzebuje. Zespół planuje nadal obserwować dzieci, aby ocenić możliwy długoterminowy wpływ interwencji żywieniowych w czasie ciąży.

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