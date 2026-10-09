Badanie wykazało, że nowotwór u dwóch jednojajowych bliźniaczek nie powstał niezależnie: guz zaczął się u jednego dziecka i został przekazany drugiemu jeszcze przed narodzinami. O wynikach pracy opublikowanej w Nature Communications informuje ScienceAlert.

W 33. tygodniu ciąży rezonans magnetyczny płodu wykrył zmianę na twarzy jednej z sióstr. Tydzień później dziewczynki urodziły się przedwcześnie, a guzy wykryto u obojga dzieci. Guzy sklasyfikowano jako niezróżnicowane mięsaki. Wszystkie zbadane próbki guzów miały taką samą fuzję genów MN1 i ZNF341.

Genetyczne ślady komórek

Naukowcy zsekwencjonowali 10 próbek guzów, 12 próbek prawidłowych tkanek bliźniaczek, 11 próbek łożyska oraz kolejne 12 próbek tkanek łożyskowych wzbogaconych w komórki uczestniczące w tworzeniu łożyska. Chociaż bliźnięta jednojajowe pochodzą z jednej zapłodnionej komórki jajowej, podczas rozwoju w ich komórkach pojawiają się zmiany DNA. Takie zmiany pomagają prześledzić pochodzenie komórek i odróżnić linię komórkową jednej siostry od drugiej.

Analiza wykazała, że nowotwór powstał u bliźniaczki A, u której znajdował się guz na twarzy. Komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się w jej organizmie, a następnie dotarły do bliźniaczki B. W guzach drugiej siostry wykryto markery genetyczne należące do komórek pierwszej.

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Prawdopodobna droga przeniesienia

Badacze uważają, że komórki najprawdopodobniej rozprzestrzeniły się przez wspólne łożysko. Jednocześnie analiza genetyczna nie pokazuje bezpośrednio ani przemieszczania się komórek, ani dokładnej trasy. Według oszacowania opartego na założeniu stałego tempa gromadzenia się mutacji, guz mógł powstać pod koniec pierwszego trymestru, a przekazanie komórek mogło nastąpić pod koniec drugiego trymestru.

W próbce śledziony bliźniaczki A wykryto również oznaki ruchu prawidłowych komórek w przeciwnym kierunku: około 75% zbadanych komórek mogło pochodzić od jej siostry. Jest to zgodne z mieszaniem się komórek krwi między bliźniaczkami. Obie dziewczynki, Amelia i Amaya, zmarły wkrótce po narodzinach; rodzina wyraziła zgodę na badanie pośmiertne.

Autorzy zaznaczają, że chodzi o jeden przypadek. Nie określa on częstości takich transmisji i nie oznacza, że nowotwór u jednego bliźniaka koniecznie zostaje przekazany drugiemu. Badacze uznają to za rzadkie zdarzenie.

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