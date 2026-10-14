W Szwajcarii badacze z Uniwersytetu w Bazylei ustalili, że potencjał oksydacyjny cząstek ze spalin niewielkiego odrzutowego silnika lotniczego znacząco wzrastał w procesie starzenia atmosferycznego. Wskaźnik ten charakteryzuje zdolność cząstek do wywoływania stresu oksydacyjnego, który wiąże się ze stanami zapalnymi oraz zagrożeniami dla układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, podaje News-Medical.

Symulacja procesów atmosferycznych

Zespół pod kierownictwem profesora Markusa Kalberera badał, jak z czasem zmienia się potencjał oksydacyjny drobnych cząstek pochodzących z emisji silnika lotniczego i okrętowego silnika wysokoprężnego. Za pomocą reaktora fotochemicznego naukowcy modelowali procesy, którym takie cząstki podlegają w atmosferze przez okres od jednego do 12 dni.

Do porównania świeżych emisji i cząstek po starzeniu atmosferycznym zastosowano urządzenie Online Oxidative Potential Ascorbic Acid Instrument, opracowane na Uniwersytecie w Bazylei. Za jego pomocą oceniano właściwości oksydacyjne emisji.

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Różnica między dwoma typami emisji

Zgodnie z wynikami eksperymentu właściwości emisji z silnika okrętowego związane ze zdrowiem pozostawały z upływem czasu w większości stabilne. Natomiast potencjał oksydacyjny cząstek z emisji lotniczych istotnie wzrastał.

Badacze powiązali to ze zmianą składu chemicznego cząstek podczas długotrwałej reakcji ze składnikami powietrza pod wpływem światła słonecznego. Autorzy podkreślili, że należy oceniać nie tylko świeże emisje spalin, ponieważ procesy atmosferyczne mogą zmieniać ich właściwości oksydacyjne i potencjalny wpływ na zdrowie. Badanie opublikowano w czasopiśmie Environmental Science: Atmospheres.

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