Naukowcy z Cleveland Clinic w pracy opublikowanej w czasopiśmie Cancer Cell poinformowali, że u osób z glejakiem wielopostaciowym płytki krwi są bardziej aktywne. Według News-Medical, nadmiernie aktywne płytki krwi — komórki uczestniczące w krzepnięciu krwi — mogą spowalniać działanie limfocytów T zdolnych do niszczenia komórek nowotworowych. Zdaniem autorów może to sprzyjać wzrostowi guza i postępowi choroby.

Rola receptora PAR4

Zespół z laboratorium Justina Lathii badał między innymi różnice między płciami w glejaku wielopostaciowym. Pracami kierował doktorant po studiach doktoranckich Anthony Sloan. Naukowcy skupili się na mikrośrodowisku guza, do którego należą płytki krwi i inne komórki.

Badacze powiązali nadaktywność płytek krwi z receptorem PAR4. Przy aktywnym PAR4 płytki krwi hamowały określony typ limfocytów T, które zwykle atakują komórki nowotworowe. W modelach przedklinicznych zablokowanie tego receptora znosiło takie hamowanie, jednak efekt ten zaobserwowano wyłącznie u samic.

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Możliwy związek z hormonami

Jak powiedział Sloan, zwiększoną reaktywność płytek krwi odnotowano zarówno w męskich, jak i żeńskich modelach przedklinicznych, jednak poprawę przeżywalności po oddziaływaniu na aktywację płytek krwi stwierdzono tylko u samic. Badacze przypuszczają, że może to mieć związek z hormonami, w tym z estrogenem.

Autorzy uważają, że PAR4 może być ważny dla zrozumienia biologii glejaka wielopostaciowego i mechanizmów krzepnięcia krwi. Osoby z glejakiem wielopostaciowym, a także z rakiem płuc, nerek i przewodu pokarmowego, mają podwyższone ryzyko zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich. W Cleveland Clinic zaznaczono, że takie zdarzenia zakrzepowe są drugą główną przyczyną zgonów pacjentów onkologicznych.

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