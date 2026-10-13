Obserwacyjne badanie danych ubezpieczeniowych w USA wykazało związek między ekspozycją na przeciwciała monoklonalne ukierunkowane na peptyd CGRP a około 40% wyższym prawdopodobieństwem poronienia w pierwszych 20 tygodniach ciąży. Badanie nie dowodzi, że to właśnie te leki powodują poronienie.

Jakie dane przeanalizowano

Jak podaje ScienceAlert, zespół epidemiolożki Anick Bérard z kanadyjskiego Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine przeanalizował pierwsze 20 tygodni 7579 ciąż. Dane dostarczyli prywatni ubezpieczyciele zdrowotni w USA za lata 2018–2021.

Do próby włączono kobiety z rozpoznaniem migreny lub te, którym w ciągu sześciu miesięcy przed ostatnią miesiączką przepisano tryptany albo leki sporyszowe. Części z nich przepisano przeciwciała przeciw CGRP — erenumab, fremanezumab, galcanezumab lub eptinezumab — w czasie ciąży albo na sześć miesięcy przed nią. Badacze ocenili także ekspozycję na propranolol, wykorzystując szacowaną liczbę dni ekspozycji na terapię.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według wyników ekspozycja na przeciwciała przeciw CGRP była związana ze wzrostem ryzyka poronienia, podczas gdy dla propranololu takiego związku nie wykryto. Leki te stosuje się w profilaktyce migreny, w tym jako opcję dla pacjentów, którym nie pomagają powszechnie stosowane leki doustne.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślili, że chodzi o związek statystyczny, a nie o ustalony związek przyczynowo-skutkowy działania leków. Przeciwciała przeciw CGRP są zazwyczaj przepisywane przy ciężkiej lub opornej na leczenie migrenie, dlatego na wynik mogły potencjalnie wpłynąć także cechy samej choroby.

Zapisy ubezpieczeniowe nie zawierały danych o nasileniu migreny, nie potwierdzały, czy przepisane leki zostały faktycznie przyjęte, ani nie wskazywały, czy ciąża była planowana. Ponadto próba obejmowała wyłącznie osoby z komercyjnym ubezpieczeniem w USA, dlatego wnioski mogą nie dotyczyć innych grup ludności ani innych krajów. Badanie opublikowano w czasopiśmie JAMA Neurology.

Czytaj nas na