Naukowcy przeanalizowali dane 101 243 dorosłych pacjentów, u których wykonano badania PET-CT, i wykryli związek między stwierdzoną brunatną tkanką tłuszczową a niższą częstością szeregu stanów kardiometabolicznych i psychiatrycznych. W szczególności osoby z taką tkanką miały o 58% niższe szanse na cukrzycę typu 2 oraz o 47% niższe szanse na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature informuje News-Medical. Brunatna tkanka tłuszczowa, w przeciwieństwie do białej, wytwarza ciepło i zużywa energię poprzez termogenezę.

Dane ze skanów i wskaźniki zdrowia

Analiza objęła dane pacjentów, u których wykonywano PET-CT z 18F-fluorodeoksyglukozą od czerwca 2009 roku do lipca 2024 roku. Aby porównać osoby ze stwierdzoną brunatną tkanką tłuszczową i bez niej, autorzy zastosowali dopasowanie według wieku, płci, wskaźnika masy ciała i temperatury powietrza na zewnątrz.

U pacjentów z brunatną tkanką tłuszczową odnotowano również niższe poziomy glukozy, hemoglobiny glikowanej, trójglicerydów, markerów stanu zapalnego i enzymów wątrobowych. Jej obecność wiązała się z niższymi szansami na epizody depresyjne i zaburzenia lękowe. Echokardiografia wykazała niższe parametry związane z patologiczną przebudową lewej komory.

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Aktywność tkanki i losartan

System analizy obrazów oparty na sztucznej inteligencji umożliwił półautomatyczną ocenę aktywności metabolicznej brunatnej tkanki tłuszczowej u 8 709 pacjentów. Najsilniejszy związek z korzystnymi wskaźnikami kardiometabolicznymi stwierdzono dla aktywności tkanki w depozytach pachowych; wiązała się ona również z mniejszą ilością tłuszczu trzewnego.

Oddzielnie naukowcy przeanalizowali leki przepisywane ambulatoryjnie i wykryli pozytywny związek między obecnością brunatnej tkanki tłuszczowej a blokerami receptora angiotensyny. Do dalszych eksperymentów wybrano losartan — lek stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego. W hodowlach komórek tłuszczowych zwiększał on poziom białka UCP1 i zużycie tlenu, a u myszy zwiększał wydatki energetyczne w temperaturze pokojowej i podczas ekspozycji na zimno, nie powodując mierzalnego spadku masy ciała.

Autorzy podkreślają, że retrospektywny charakter pracy nie pozwala ustalić, czy to właśnie brunatna tkanka tłuszczowa zapobiega chorobom. Badanie przeprowadzono również na danych pacjentów ośrodka onkologicznego, a wpływ losartanu na brunatną tkankę tłuszczową człowieka nie został jeszcze sprawdzony w badaniach klinicznych.

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