W USA naukowcy pod kierownictwem Uniwersytetu Rutgersa wykryli związek między narażeniem w czasie ciąży na drobne cząstki pochodzące z dymu pożarów lasów a wyższym prawdopodobieństwem późniejszego rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA Pediatrics informuje News-Medical.

Dane z niemal 900 tysięcy par

Naukowcy przeanalizowali dokumentację ubezpieczenia zdrowotnego 893 212 par matek i dzieci zarejestrowanych w programie Medicaid. Do próby włączono dzieci urodzone w latach 2007–2014. Przy każdym wzroście średniego stężenia związanych z pożarami cząstek PM2.5 o 0,75 mikrograma na metr sześcienny w trakcie ciąży badacze odnotowali o 30% wyższe ryzyko późniejszego rozpoznania ASD.

Najsilniejszy związek obserwowano w przypadku narażenia po 15. tygodniu ciąży, czyli w drugim i trzecim trymestrze. Autorzy zaznaczyli, że rozwój mózgu trwa przez całą ciążę, a jej środkowe i późne etapy mogą być szczególnie ważne dla badania możliwego wpływu dymu na rozwój płodu.

Ograniczenia badania

Badacze skupili się na PM2.5 — cząstkach o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, które mogą przenikać głęboko do płuc i przyczyniać się do stanu zapalnego w organizmie. Możliwe biologiczne mechanizmy tego wpływu nie były bezpośrednio badane w tej pracy. Szacunki stężenia dymu dla każdej matki modelowano co tydzień na podstawie kodu pocztowego jej miejsca zamieszkania na obszarze kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

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Praca ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że dym z pożarów lasów powoduje autyzm. Jej wyniki mogą też mieć ograniczone zastosowanie do innych grup ludności, ponieważ analiza objęła wyłącznie uczestników Medicaid. Autorzy wskazali na możliwy wpływ nieuwzględnionych czynników i niedokładności w ocenie poziomu zanieczyszczeń oraz wezwali do przeprowadzenia dalszych badań.

Podczas epizodów zadymienia naukowcy radzą kobietom w ciąży monitorować wskaźniki jakości powietrza, ograniczać pobyt na zewnątrz, nie dopuszczać do przedostawania się dymu do mieszkania oraz, jeśli to możliwe, korzystać z systemów filtracji powietrza.

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