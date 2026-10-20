Na dorocznym spotkaniu The Menopause Society w San Diego w Stanach Zjednoczonych, które odbędzie się 20–24 października 2026 roku, mają zostać przedstawione wyniki międzynarodowego badania dotyczącego związku aktywności fizycznej z nasileniem objawów perimenopauzy. W ankiecie uczestniczyło ponad 1800 użytkowniczek aplikacji Flo z 87 krajów na sześciu kontynentach.

Dane z ankiety

Jak informuje News-Medical, uczestniczki ankiety internetowej wskazywały, jak często podejmują aktywność fizyczną: od całkowitego jej braku po aktywność przez ponad pięć dni w tygodniu. Nasilenie objawów oceniano za pomocą skali Menopause Rating Scale, obejmującej objawy somatyczne, psychologiczne i moczowo-płciowe.

W analizie nieskorygowanej średnie łączne wyniki w tej skali wykazały statystycznie istotny odwrotny związek ze wzrostem częstotliwości aktywności fizycznej. Związek ten obserwowano we wszystkich trzech grupach objawów.

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Jakie czynniki uwzględniono

Do analizy związku między częstotliwością aktywności a wynikami skali badacze zastosowali wieloczynnikowe modele regresji liniowej. Do wcześniej określonych czynników należały wiek, wskaźnik masy ciała, status palenia, choroby współistniejące, dostęp do opieki zdrowotnej oraz wskaźnik socjodemograficzny kraju.

Autorka prezentacji, dyrektorka ds. nauki Flo Health Ludmiła Żaunowa, zaznaczyła, że najsilniejszy związek aktywności fizycznej zaobserwowano w odniesieniu do objawów psychologicznych, w tym obniżonego nastroju, drażliwości i lęku. Dyrektorka medyczna The Menopause Society Stephanie Faubion podkreśliła, że potrzebne są dodatkowe badania, aby lepiej zrozumieć tę zależność, choć regularna aktywność fizyczna jest elementem zdrowego stylu życia o niskim ryzyku w okresie przejścia menopauzalnego.

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