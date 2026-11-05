Naukowcy stwierdzili związek między dłuższym okresem reprodukcyjnym, stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych lub menopauzalnej terapii hormonalnej a lepszymi wskaźnikami zdrowia drobnych naczyń krwionośnych mózgu w starszym wieku. O wynikach pracy opublikowanej 4 listopada 2026 roku w czasopiśmie Neurology informuje News-Medical.

W badaniu uczestniczyły 352 kobiety w wieku 70 lat, które na początku obserwacji nie miały zaburzeń poznawczych. Naukowcy określali okres reprodukcyjny jako liczbę lat od pierwszej menstruacji do menopauzy lub chirurgicznego usunięcia jajników. Średnio wynosił on 37 lat.

Wyniki badań MRI

U uczestniczek wykonano rezonans magnetyczny mózgu w wieku 70 i 75 lat. Badacze oceniali cztery oznaki choroby drobnych naczyń mózgowych: hiperintensywności istoty białej, mikrowylewy, lakuny oraz umiarkowane lub znaczne poszerzenie przestrzeni wokół naczyń krwionośnych. Każdej uczestniczce przyznawano od zera do czterech punktów w zależności od liczby wykrytych oznak.

Po uwzględnieniu poziomu wykształcenia, liczby ciąż i całkowitego czasu karmienia piersią dłuższy okres reprodukcyjny powiązano z o 8% niższymi szansami na występowanie co najmniej dwóch oznak uszkodzenia drobnych naczyń. Choroba drobnych naczyń mózgowych dotyka małych naczyń krwionośnych i wiąże się z udarem, zaburzeniami poznawczymi oraz demencją.

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Stosowanie terapii hormonalnej

Wśród uczestniczek 73% kiedykolwiek stosowało tabletki antykoncepcyjne, a 61% stosowało menopauzalną terapię hormonalną lub korzystało z niej w czasie badania. Po skorygowaniu danych z uwzględnieniem między innymi nadciśnienia i chorób serca u kobiet mających doświadczenie z taką terapią ryzyko większego obciążenia zmianami w drobnych naczyniach było o 59% niższe. Rzadziej odnotowywano u nich również mikrowylewy i poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych.

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i menopauzalnej terapii hormonalnej wiązało się także z lepszą integralnością mikrostruktury istoty białej, wczesnym wskaźnikiem zdrowszej tkanki mózgowej. Najkorzystniejsze wskaźniki naczyniowe miały uczestniczki, które najpierw stosowały doustne środki antykoncepcyjne, a później przechodziły menopauzalną terapię hormonalną.

Autorzy podkreślili, że praca wykazuje związek statystyczny, ale nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego hormonów ani długości okresu reprodukcyjnego ze zdrowiem mózgu. Dane dotyczące terapii hormonalnej uczestniczki podawały podczas wywiadów, dlatego możliwe są nieścisłości wynikające z pamięci; badacze nie śledzili również poziomu hormonów przez całe życie i nie dysponowali szczegółowymi informacjami o stosowaniu leków.

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