W Wielkiej Brytanii naukowcy przeprowadzili pierwszą ogólnokrajową analizę jakości nadzoru kolonoskopowego nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Badanie wykazało, że regularne doświadczenie specjalisty, więcej czasu na procedurę oraz zastosowanie specjalnego barwnika dla lepszej widoczności wiązały się z częstszym wykrywaniem polipów, donosi News-Medical.

Prawie 16 tysięcy procedur

Pracami kierowali badacze z Uniwersytetu w Edynburgu. Przeanalizowali dane z Krajowej Bazy Danych Endoskopii, która obejmuje około 65% oddziałów endoskopowych w Zjednoczonym Królestwie. Próba objęła niemal 16 tysięcy procedur przeprowadzonych w 2024 roku przez 4 669 endoskopistów.

Autorzy nazwali badanie największym na świecie w swoim rodzaju. Mniej niż jeden na pięciu specjalistów wykonywał takie badania co najmniej raz w miesiącu. Jednocześnie grupa ta przeprowadziła 57% wszystkich procedur uwzględnionych w analizie.

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Nadzór nad pacjentami z NChZJ

Pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, w tym z chorobą Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, są bardziej narażeni na raka jelita. Regularne badania endoskopowe umożliwiają wykrywanie wczesnych zmian. Takie kontrole są często planowane razem z innymi procedurami szpitalnymi, co może utrudniać organizację konsekwentnego nadzoru.

Naukowcy zaznaczyli, że baza danych nie zawierała wyników badań laboratoryjnych usuniętych polipów. Dlatego analiza nie pozwala ustalić, czy wykryte różnice wiążą się ze zmniejszeniem liczby przypadków raka. Autorzy uważają, że potrzebne są dalsze badania, aby określić, czy bardziej konsekwentne podejście do nadzoru i wyznaczony czas na procedury przyczynią się do lepszego wykrywania zmian przedrakowych.

Wyniki opublikowano w Journal of Crohn’s and Colitis. Współpracowali klinicyści i naukowcy z organizacji Narodowej Służby Zdrowia oraz uniwersytetów ze wszystkich czterech części Wielkiej Brytanii.

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