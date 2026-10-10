Badanie powiązało konopie z gorszą jakością snu — News-Medical

W Stanach Zjednoczonych badanie Northwestern Medicine powiązało długotrwałe i niedawne używanie konopi z gorszymi obiektywnymi wskaźnikami jakości snu. Jednocześnie uczestnicy używający konopi na ogół nie oceniali swojego snu jako gorszego niż osoby, które ich nie używały, informuje News-Medical.

Dane z 35 lat obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane 1266 uczestników długoterminowego badania CARDIA, które rozpoczęto w latach 1985–1986 i w którym obserwowano czarnoskórych i białych dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Używanie konopi rejestrowano od młodej dorosłości do wieku średniego przez niemal 35 lat.

W wieku średnim uczestnicy przez tydzień nosili na nadgarstku urządzenie do monitorowania snu i wypełniali kwestionariusze. Osoby z wyższym łącznym poziomem używania konopi spędzały mniejszą część nocy we śnie, częściej miały fragmentaryczny sen i dłużej nie spały po początkowym zaśnięciu.

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Samoocena nie pokrywała się z pomiarami urządzeń

Podobne wzorce stwierdzono również wśród osób, które niedawno używały konopi: w porównaniu z osobami, które nigdy ich nie używały, częściej miały one niższą efektywność snu, większą fragmentację snu i dłuższe okresy czuwania. Częściej także spały ponad osiem godzin na dobę.

Po uwzględnieniu wieku, płci, rasy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, aktywności fizycznej, depresji, chorób przewlekłych i innych substancji związek między używaniem konopi a gorszymi obiektywnymi wskaźnikami snu utrzymał się. Badanie opublikowane 9 października w JAMA Network Open nie ustaliło, czy konopie są bezpośrednią przyczyną problemów ze snem. Autorzy nie rozróżniali również sposobów ich używania, w tym palenia i spożywania produktów jadalnych z konopiami.

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