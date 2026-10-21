Badanie z udziałem 10 823 osób w Chinach w wieku 45 lat i starszych wykazało związek między określonymi połączeniami izolacji społecznej i samotności a wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Najwyższe ryzyko odnotowano wśród uczestników z umiarkowaną izolacją społeczną i zmiennym poczuciem samotności: było ono o 53% wyższe niż w grupie porównawczej, podaje News-Medical.

Obserwacje trwały dziewięć lat

Naukowcy przeanalizowali dane z China Health and Retirement Longitudinal Study, zebrane w latach 2011–2020. Uczestnicy, którzy na początku badania mieli już choroby sercowo-naczyniowe, nie zostali uwzględnieni w analizie. W okresie obserwacji odnotowano 2 589 nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych.

Izolację społeczną oceniano na podstawie pięciu wskaźników: stanu cywilnego, warunków mieszkaniowych, kontaktów z dziećmi, udziału w życiu społecznym oraz mieszkania na obszarze wiejskim. Samotność określano na podstawie odpowiedzi na pytanie, jak często uczestnik czuł się samotny w ciągu poprzedniego tygodnia.

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Które grupy miały wyższe ryzyko

Grupę porównawczą stanowili uczestnicy z umiarkowaną izolacją społeczną i niskim poziomem samotności. W grupie ze zmiennym poczuciem samotności jej poziom początkowo spadał, gwałtownie wzrósł między 2013 a 2018 rokiem, a do 2020 roku ponownie się obniżył. Uczestnicy z wysokim poziomem zarówno izolacji społecznej, jak i samotności również mieli o 29% wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jednocześnie w grupie z wysoką izolacją społeczną i niskim poziomem samotności nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy względem grupy porównawczej. Autorzy zastrzegają, że nie oznacza to, iż izolacja jest nieszkodliwa ani że niski poziom samotności ma działanie ochronne.

Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Dane o zdarzeniach sercowo-naczyniowych opierały się na zgłoszonych przez uczestników diagnozach lekarzy, a samotność mierzono tylko jednym pytaniem. Badacze zaznaczyli, że potrzebne są dalsze prace, aby ustalić, czy poprawa więzi społecznych może obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

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