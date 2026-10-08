Naukowcy przeanalizowali wyniki leczenia ponad 1,17 mln pacjentów w 941 szpitalach ostrej opieki dla dorosłych w 10 stanach. Ustalili, że w placówkach komercyjnych wskaźniki śmiertelności i ponownych hospitalizacji były wyższe niż w szpitalach non profit. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie naukowców ze Szkoły Pielęgniarstwa Uniwersytetu Pensylwanii i Instytutu Ekonomiki Zdrowia Leonarda Davisa.

Wyższe wskaźniki śmiertelności i rehospitalizacji

Naukowcy porównali 143 szpitale komercyjne i 798 placówek non profit. Według ich danych w placówkach komercyjnych odnotowano około 11 dodatkowych zgonów na każde 1 000 hospitalizacji pacjentów internistycznych oraz pięć dodatkowych zgonów na 1 000 hospitalizacji pacjentów chirurgicznych.

W takich szpitalach częściej dochodziło również do ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. W przypadku pacjentów internistycznych różnica wyniosła 2,04 punktu procentowego, czyli około 20 dodatkowych ponownych hospitalizacji na 1 000 wypisów. W przypadku pacjentów chirurgicznych wskaźnik był wyższy o 1,76 punktu procentowego — około 18 przypadków na 1 000 wypisów.

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Obciążenie pracą pielęgniarek

Autorzy badania wskazali, że różnice w obsadzie pielęgniarskiej częściowo wyjaśniały odnotowaną niższą jakość opieki w szpitalach komercyjnych i były głównym wyjaśnieniem wyższej śmiertelności. W szczególności 71% pielęgniarek w takich placówkach stwierdziło, że obciążenie pracą pod względem liczby przydzielonych im pacjentów nie jest bezpieczne.

Różnice w zabezpieczeniu kadrowym, według oceny naukowców, wyjaśniały 16% różnicy w ponownych hospitalizacjach pacjentów internistycznych i 30% — chirurgicznych. Pacjenci również niżej oceniali szpitale komercyjne, a pielęgniarki częściej zgłaszały wypalenie zawodowe i rzadziej były gotowe polecić swoją placówkę jako miejsce leczenia lub pracy.

Naukowcy zaproponowali ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących bezpiecznej liczby pielęgniarek oraz zwiększenie przejrzystości danych o formie własności szpitali. Praca została opublikowana w otwartym dostępie w czasopiśmie Medical Care.

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