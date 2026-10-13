Międzynarodowe badanie kontrolowane, przedstawione na Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w 2026 roku, wykazało związek między stosowaniem leków GLP-1 a częstszymi zgłoszeniami problemów z paznokciami. Jak informuje ScienceDaily, 39% osób przyjmujących takie leki zgłosiło odwarstwianie paznokcia — oddzielenie paznokcia od skóry znajdującej się pod nim. Wśród osób, które nie stosowały tych leków, odsetek ten wyniósł 9%.

Naukowcy porównali odpowiedzi 575 użytkowników leków GLP-1 z 1329 osobami z otyłością i/lub cukrzycą typu 2, które nigdy nie stosowały takich leków. Uczestników rekrutowano we Francji, USA, Brazylii i Meksyku. Co najmniej jedno zaburzenie paznokci zgłosiło 66% użytkowników leków wobec 53% w grupie kontrolnej. Zmianę koloru paznokci zgłosiło 46% uczestników przyjmujących GLP-1 i 17% osób, które nie przyjmowały tych leków.

Utrata masy ciała nie wyjaśniła wszystkich różnic

Autorzy sprawdzili, czy zmiany mogły być związane wyłącznie ze spadkiem masy ciała. Nawet w próbie uczestników, którzy tracili na wadze, użytkownicy GLP-1 częściej zgłaszali problemy z paznokciami. Po uwzględnieniu istniejących chorób skóry i niedoborów składników odżywczych odwarstwianie i zmiana koloru paznokci nadal występowały w tej grupie około dwa do trzech razy częściej.

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Jednocześnie badacze podkreślili, że wyniki wskazują na związek, a nie dowodzą relacji przyczynowej między lekami a zaburzeniami paznokci. Około połowa użytkowników leków stwierdziła, że miała problemy z paznokciami jeszcze przed rozpoczęciem terapii.

Zgłoszenia wypadania włosów

W towarzyszącym badaniu tej samej grupy uczestników 50% użytkowników GLP-1 zgłosiło nietypowe wypadanie włosów, wobec 34% w grupie kontrolnej. Zmniejszenie objętości lub gęstości włosów odnotowało 42% użytkowników leków i 19% osób, które ich nie stosowały. Wypadanie włosów, które rozpoczęło się po rozpoczęciu leczenia, zgłosiło 26% uczestników grupy GLP-1 wobec 12% w grupie kontrolnej. Uczestnicy grupy GLP-1 zgłaszali również zaczerwienienie skóry głowy około trzy razy częściej.

Oba badania miały charakter przekrojowy i opierały się na zgłoszeniach uczestników, a nie na standaryzowanych badaniach klinicznych. Naukowcy planują badania prospektywne z obserwacją od początku leczenia. Zaznaczyli, że takie objawy są zwykle łagodne i nie należy samodzielnie przerywać terapii: zmiany paznokci, wypadanie włosów, świąd lub zaczerwienienie skóry głowy należy zgłosić lekarzowi.

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