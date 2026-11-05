Naukowcy z Yale School of Medicine wykryli związek między trwałymi zmianami percepcji po użyciu psychodelików a większą liczbą błędów w teście wzrokowym. Osoby z takimi efektami częściej zgłaszały, że widzą nieistniejące pasy w szumie wzrokowym. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Scientific Reports opisuje News-Medical.

Autorzy nazwali te zjawiska trwałymi anomaliami percepcyjnymi. Chodzi między innymi o subiektywnie jaśniejsze kolory i inne zmiany wzrokowe, które według relacji uczestników zaczynały się po użyciu psychodelików, w tym psylocybiny lub LSD. Podobne objawy wcześniej wiązano z zaburzeniem utrzymującego się postrzegania po halucynogenach, jednak taka diagnoza wymaga klinicznie istotnego cierpienia i zaburzenia codziennego funkcjonowania.

Ponad połowa uczestników zgłosiła zmiany

W badaniu wzięło udział 186 osób, które używały psychodelików; rekrutowano je głównie za pośrednictwem forów internetowych. Ponad połowa respondentów zgłosiła trwałe anomalie percepcyjne po takich doświadczeniach. Jednocześnie ponad 90% uczestników nie wskazało, że zmiany te powodowały u nich cierpienie.

Najczęstszym efektem było subiektywne odczucie jaśniejszych kolorów. Naukowcy ustalili także, że uczestnicy, którzy zaczęli używać psychodelików w młodszym wieku, częściej zgłaszali takie zmiany. Badacze zauważyli, że jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi większej częstości podobnych efektów wśród nastolatków niż wśród dorosłych.

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Test na warunkowane halucynacje

Podczas eksperymentu uczestnikom prezentowano dźwięk wraz z ledwo widocznymi pasami na tle szumu wzrokowego. Gdy ludzie przyzwyczaili się łączyć dźwięk z pasami, badacze odtwarzali ton bez obrazu. Uczestnicy z trwałymi efektami po użyciu psychodelików częściej zgłaszali, że widzą pasy, choć ich nie było, byli bardziej pewni takich odpowiedzi i gorzej odróżniali rzeczywiste pasy od szumu wzrokowego.

Według autorów wyniki wskazują raczej na „szumowe” działanie układu wzrokowego, który szybciej wykrywa sygnał nawet tam, gdzie go nie ma, a nie na nasilenie wpływu oczekiwań na percepcję. Jednocześnie badanie nie dowodzi, że psychodeliki powodują te zmiany: próba składała się z internetowych wolontariuszy i może nie odzwierciedlać wszystkich osób, które używały takich substancji.

Naukowcy zauważyli również, że anomalie percepcyjne mogą przypominać niespecyficzne objawy okresu prodromalnego psychozy. Jednocześnie ryzyko dla osób, które już mają predyspozycję do zaburzeń psychotycznych, pozostaje niewystarczająco zbadane.

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