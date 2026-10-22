Badanie powiązało wczesną opiekę po leczeniu z niższym ryzykiem nawrotu i śmierci — News-Medical
Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu stwierdzili związek między wczesnym rozpoczęciem multidyscyplinarnej opieki po leczeniu u pacjentów z rakiem głowy i szyi a lepszymi wynikami onkologicznymi. Uczestnicy, którzy zgłosili się do kliniki opieki po leczeniu przed radioterapią lub na jej początku, mieli niższe ryzyko nawrotu i śmierci w ciągu trzech lat po leczeniu, informuje News-Medical.
Dane 471 pacjentów
Naukowcy przeanalizowali dane 471 pacjentów z rakiem głowy i szyi, z których 148 otrzymało wczesną opiekę po leczeniu. Pacjenci z tej grupy około dwukrotnie rzadziej opuszczali lub przerywali radioterapię niż osoby, które dołączyły do programu po leczeniu.
Związek między wczesną opieką po leczeniu a niższym ryzykiem nawrotu i śmierci utrzymywał się po uwzględnieniu przestrzegania zaleceń dotyczących radioterapii. Autorzy zauważyli, że sugeruje to, iż możliwe korzyści z wczesnej interwencji mogą nie ograniczać się do ukończenia zaleconego cyklu radioterapii.
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Co obejmuje opieka po leczeniu
Opieka po leczeniu pacjentów onkologicznych obejmuje długoterminowe, wielospecjalistyczne wsparcie: uwagę poświęcaną zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, kontrolę objawów oraz monitorowanie możliwego powrotu choroby. W idealnej sytuacji powinna rozpoczynać się w chwili postawienia diagnozy, jednak w praktyce taka pomoc jest częściej akcentowana po zakończeniu leczenia.
W klinice UPMC Hillman pacjenci w ciągu jednego dnia otrzymują konsultacje od zespołu specjalistów w zakresie terapii mowy, fizjoterapii, żywienia i opieki stomatologicznej. Po konsultacjach pacjent, jego zespół onkologiczny oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzymują podsumowanie leczenia i plan dalszej opieki. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.