Przegląd systematyczny i metaanaliza przedstawione na TCT 2026 oraz równocześnie opublikowane w Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions powiązały mechaniczną trombektomię z niższą krótko- i długoterminową śmiertelnością wśród pacjentów z zatorowością płucną pośredniego ryzyka w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie leków przeciwkrzepliwych. Informuje o tym News-Medical.

Dane z 12 badań

Autorzy przeanalizowali 12 badań z udziałem 4268 pacjentów. Mechaniczną trombektomię wykonano u 1878 uczestników, czyli 44% ogółu.

Według wyników głównej analizy procedura wiązała się z niższą śmiertelnością po 30 dniach, roku i dwóch latach. Była także powiązana z niższym ryzykiem przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.

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Potrzeba randomizowanych badań

W analizie wrażliwości, która obejmowała wyłącznie badania dotyczące pacjentów z zatorowością płucną pośredniego ryzyka, 30-dniowa śmiertelność była podobna w obu grupach leczenia. Jednocześnie niższe ryzyko przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego pozostało istotne statystycznie.

Według autora badania Mahmouda Ismaila, lekarza specjalizującego się w kardiologii interwencyjnej i adiunkta w Mayo Clinic, większość dostępnych dowodów ma charakter obserwacyjny. Zaznaczył on, że potrzebne są większe randomizowane badania, aby potwierdzić te wnioski i określić pacjentów, którzy mogą odnieść największe korzyści z trombektomii. Danych dotyczących śmiertelności po roku i po dwóch latach nie łączono w analizie wrażliwości, ponieważ każdy z tych wskaźników był raportowany tylko przez jedno badanie.

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