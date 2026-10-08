Zapalenie jelit może zmieniać sposób, w jaki bakterie jelitowe rozkładają żywność, a w rezultacie sprzyjać reakcjom immunologicznym na produkty, które wcześniej nie powodowały problemów. Taki możliwy mechanizm opisano w badaniu, które ma zostać opublikowane w czasopiśmie Gastroenterology, informuje News-Medical.

Eksperymenty na modelach zapalenia jelita grubego

Nieswoiste choroby zapalne jelit, do których należą choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wiążą się z okresami silnego stanu zapalnego. Około dwie trzecie pacjentów z takimi chorobami zgłasza objawy związane z żywnością. Najczęściej wskazują oni na produkty mleczne, pszenicę i błonnik, chociaż przyczyny takich reakcji pozostawały dotąd niejasne.

Naukowcy wykorzystali dwa mysie modele zapalenia jelita grubego. Według ich danych po zapaleniu zwierzęta stawały się bardziej podatne na rozwój wrażliwości na żywność. Kontakt z produktami mlecznymi lub glutenem po zapaleniu wywoływał w jelicie grubym reakcję immunologiczną typu alergicznego. Ponowne podawanie tych składników żywności później zwiększało wrażliwość jelit i objawy zapalenia jelita grubego.

Rola mikrobioty

Autorzy powiązali ten efekt ze zmianami w składzie mikrobioty — zbioru bakterii żyjących w jelitach i pomagających trawić składniki żywności, których organizm człowieka nie potrafi rozłożyć samodzielnie. Stan zapalny zmniejszał liczbę bakterii odpowiedzialnych za rozkład potencjalnych wyzwalaczy pokarmowych.

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Przeniesienie bakterii jelitowych od myszy ze stanem zapalnym do myszy wolnych od drobnoustrojów zwiększało u tych drugich podatność na wrażliwość na te same produkty. Jednocześnie przywrócenie brakujących bakterii osłabiało ten efekt.

Obserwacje wśród pacjentów

Podobną prawidłowość autorzy zaobserwowali wśród osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Pacjenci, którzy sami zgłaszali nietolerancję żywności, częściej mieli mniejszą zdolność mikrobioty do rozkładania powszechnych wyzwalaczy pokarmowych oraz mniej bakterii pełniących tę funkcję.

Naukowcy zaznaczyli, że zaburzenie mikrobioty jest prawdopodobnie tylko jednym ze składników tego procesu. Dalszych badań wymaga również rola genetyki, infekcji i stresu. Wyniki mogą wyjaśniać, dlaczego część pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit reaguje na określone produkty nawet podczas remisji.

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