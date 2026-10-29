W Norwegii badacze z Uniwersytetu w Agder ustalili, że dzieci były znacznie aktywniejsze po lekcjach w dni, gdy uczestniczyły w programach pozalekcyjnych, niż gdy od razu wracały do domu. W badaniu uczestniczyło 59 dzieci, które co najmniej raz w tygodniu uczęszczały do sportowo-rekreacyjnego programu IFO, grupy opieki świetlicowej SFO oraz jednego dnia po szkole wracały do domu.

Jak informuje News-Medical, uczestnicy przez tydzień nosili na biodrach akcelerometry — urządzenia do pomiaru aktywności ruchowej. Pozwoliło to badaczom porównać wskaźniki dzieci w różne dni bez ankietowania samych uczestników ani ich rodziców.

Porównanie programów

Średnio w dni uczęszczania do IFO dzieci miały 88 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej, a w dni pobytu w SFO — 81 minut. Różnica między tymi wskaźnikami nie była istotna statystycznie, między innymi z powodu niewielkiej próby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W okresie od 13:00 do 16:00 różnica była bardziej zauważalna: uczestnicy wykazywali umiarkowaną lub wysoką intensywność aktywności przez 30 minut w dni IFO i przez 22 minuty w dni SFO. Badacze podkreślili, że IFO nie należy postrzegać wyłącznie jako sekcji sportowej: program obejmuje zorganizowane gry i inne zajęcia pod nadzorem dorosłych.

Różnica w porównaniu z dniami w domu

Największą różnicę naukowcy odnotowali, porównując zajęcia pozalekcyjne z dniami, gdy dzieci po lekcjach wracały do domu. W okresie od 13:00 do 16:00 miały one tylko 17 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności — około dwa razy mniej niż podczas pobytu w grupie pozalekcyjnej.

Badanie przeprowadzono zimą. Łącznie 73% uczestników osiągało zalecany dzienny poziom aktywności fizycznej, a chłopcy byli średnio aktywniejsi niż dziewczęta. Autorzy uważają, że aby zaangażować dziewczęta w aktywność ruchową, potrzebne są lepsze warunki i formy zajęć.

Czytaj nas na