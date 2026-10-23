W systemach ochrony zdrowia Hongkongu, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Tajwanu i Wielkiej Brytanii międzynarodowe badanie kierowane przez Aston University wykazało, że wśród osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi najwyższe ryzyko samouszkodzenia odnotowano w ciągu 90 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem przyjmowania leków na ADHD. Po rozpoczęciu leczenia ryzyko to było niższe, choć nadal pozostawało podwyższone.

Dane ponad 460 tysięcy pacjentów

Jak podaje News-Medical, naukowcy przeanalizowali dane ponad 460 tysięcy osób. Próba obejmowała pacjentów, którzy rozpoczęli farmakologiczne leczenie ADHD i mieli zarejestrowane przypadki samouszkodzenia w latach 2001–2020.

Badacze porównali okres 90 dni przed rozpoczęciem leczenia, pierwsze 90 dni przyjmowania leków oraz późniejszy okres terapii z okresami bez leczenia farmakologicznego. We wszystkich pięciu systemach ochrony zdrowia najwyższe ryzyko przypadało na czas bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii.

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Potrzeba wczesnego wsparcia

Kierująca badaniem, wykładowczyni farmacji dr Adrienne Chan, zaznaczyła, że ludzie często obawiają się, iż same leki na ADHD zwiększają ryzyko samouszkodzenia. Jej zdaniem wyniki wskazują, że wielu pacjentów znajduje się w najbardziej narażonym stanie jeszcze przed rozpoczęciem terapii.

Autorzy podkreślili potrzebę uważnego monitorowania osób z ADHD, w szczególności tych, których objawy nasilają się przed rozpoczęciem leczenia. W przyszłości planują badać inne skutki terapii farmakologicznej, w tym przerwanie i wznowienie leczenia, a także możliwy wkład pochodzenia etnicznego i niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w nierówności w opiece nad osobami z ADHD w różnych systemach ochrony zdrowia.

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