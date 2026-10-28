W Stanach Zjednoczonych 52,5% osób w wieku od 13 do 27 lat podało, że w poprzednim roku uprawiało hazard. Wśród nastolatków w wieku 13–17 lat wskaźnik ten wyniósł 42,7%. Takie wyniki uzyskali badacze z Centrum Badań nad Hazardem przy Szkole Pracy Socjalnej Uniwersytetu Rutgersa, informuje News-Medical.

W ogólnokrajowym badaniu, pierwszym w USA od niemal 20 lat dla tej grupy wiekowej, ankietowano 1677 młodych Amerykanów. Uczestników pytano o 21 rodzajów aktywności: od bingo, loterii i gier wymagających umiejętności po zakłady sportowe i e-sportowe, handel kryptowalutami oraz zakłady na rynkach prognostycznych. Badanie obejmowało zarówno aktywności online, jak i offline.

Ryzyko wśród nastolatków

Badacze zaliczyli do grupy wysokiego ryzyka problemowego hazardu 5,4% wszystkich ankietowanych. Wśród osób, które uprawiały hazard w ciągu roku, 39,5% miało pewne objawy problemowego hazardu, a 10,3% należało do grupy wysokiego ryzyka. Wśród nastolatków uprawiających hazard do tej grupy zaliczono około 11%, choć nie osiągnęli oni ustawowego wieku uprawniającego do udziału w regulowanym hazardzie.

Poziom wysokiego ryzyka wśród graczy był podobny u dziewcząt i chłopców: 10,7% wobec 9,9%. Wśród respondentów, którzy uprawiali hazard, do grupy wysokiego ryzyka zaliczono 17,7% czarnoskórych Amerykanów, 12,8% Amerykanów pochodzenia latynoskiego i 6,4% białych Amerykanów. Najwyższe wskaźniki odnotowano również wśród graczy z gospodarstw domowych o rocznym dochodzie poniżej 10 tys. dolarów — niemal 30%.

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Wpływ rodziny i platform cyfrowych

Związek z hazardem stwierdzono także w środowisku rodzinnym. O tym, że ktoś z rodziny lub gospodarstwa domowego uprawia hazard, poinformowało 41,1% ankietowanych, w tym 51,5% nastolatków. Osoby, które uważały, że członek rodziny ma problem z hazardem, ponad pięć razy częściej należały do grupy wysokiego ryzyka. Uczestnicy, którzy uprawiali hazard razem z członkiem rodziny, ponad cztery razy częściej należeli do tej grupy.

Około 40% uczestników obstawiających na rynkach prognostycznych oraz 41% użytkowników kasyn społecznościowych zaliczono do grupy wysokiego ryzyka. Wśród wszystkich graczy 46% łączyło formaty online i offline. W przypadku uczestników z wysokim ryzykiem wskaźnik ten osiągnął 65,4%, a 52,5% z nich uprawiało hazard co najmniej raz w tygodniu.

Współwystępujące problemy zdrowotne

Uczestnicy, którzy uprawiali hazard, częściej niż osoby nieuprawiające hazardu zgłaszali spożywanie alkoholu, epizody nadmiernego spożycia alkoholu, używanie narkotyków, nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych i nadmierne zakupy. Wśród respondentów z wysokim ryzykiem 52,8% zgłosiło lęk, 38,4% — depresję, a 13,1% — myśli samobójcze. Badacze zalecili rozpoczęcie edukacji profilaktycznej w starszych klasach szkoły podstawowej oraz wzmocnienie nadzoru nad nowymi produktami podobnymi do hazardu.

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