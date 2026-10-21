Badanie z udziałem 15 Australijek, u których w ciągu ostatnich 10 lat zdiagnozowano psychozę poporodową, wykazało trudności w uzyskaniu na czas pomocy medycznej. Uczestniczki poinformowały, że wielokrotnie szukały pomocy medycznej i wsparcia, lecz spotykały się z opóźnionym rozpoznaniem stanu, niewystarczającą oceną, a czasem także z lekceważeniem lub umniejszaniem ich skarg.

Poszukiwanie pomocy

Jak podaje News-Medical, negatywne doświadczenia były szczególnie istotne na wczesnym etapie choroby, gdy kobiety aktywnie szukały pomocy. Ich objawy często odrzucano lub błędnie przypisywano częstszym stanom poporodowym, w tym lękowi, brakowi snu lub baby blues.

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Możliwe objawy

Psychoza poporodowa zwykle występuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni po porodzie. Jej objawy mogą obejmować ostrą manię, depresję, urojenia i/lub halucynacje. Możliwe są również zaburzenia snu, nietypowa treść myśli, drażliwość, wahania nastroju, paranoja, pobudzenie i katatonia.

Wyniki pracy opublikowanej w Journal of Advanced Nursing wskazują na potrzebę zwiększania świadomości pracowników ochrony zdrowia na temat psychozy poporodowej, terminowej i dokładnej oceny stanu pacjentek oraz uwzględniania ich doświadczeń podczas poszukiwania pomocy.

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