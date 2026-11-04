Naukowcy z King’s College London poinformowali, że cyfrowy program RELAX w badaniu klinicznym zmniejszył poziom lęku u osób w ciąży z wysokim nasileniem powtarzającego się negatywnego myślenia. Jak podaje News-Medical, wyniki randomizowanego badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Network Open.

W badaniu uczestniczyło 268 osób w wieku od 18 lat, będących między 16. a 28. tygodniem ciąży. Uczestnicy mieli wysokie nasilenie powtarzającego się negatywnego myślenia oraz łagodny do umiarkowanego poziom lęku, ale nie mieli aktualnej diagnozy psychiatrycznej ani ryzyka samobójstwa. Losowo przydzielono ich do grupy RELAX otrzymującej standardową opiekę albo do grupy otrzymującej wyłącznie standardową opiekę.

Jak działał program

Grupa RELAX liczyła 134 uczestników. Przez cztery tygodnie odbywali 12 krótkich sesji online na laptopie lub tablecie, nadal otrzymując standardową opiekę medyczną. Każda sesja obejmowała 30 scenariuszy związanych z ciążą lub codziennymi sytuacjami.

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Scenariusze opisywały niejednoznaczne okoliczności, które można było interpretować pozytywnie, neutralnie lub negatywnie. Program miał nauczyć uczestników tworzenia bardziej pozytywnych interpretacji oraz pracy z zamartwianiem się i skłonnością do długotrwałego rozważania negatywnych możliwych rozwojów wydarzeń.

Wyniki badania

Autorzy poinformowali, że RELAX w połączeniu ze standardową opieką istotnie zmniejszył lęk przed i po porodzie w porównaniu ze standardową opieką. W grupie terapii cyfrowej odnotowano także niższy poziom depresji przed i po porodzie oraz niższy poziom powtarzającego się negatywnego myślenia.

Co najmniej 10 z 12 sesji ukończyło 81,3% uczestników grupy RELAX. Większość z nich pozytywnie oceniła doświadczenie korzystania z programu i wskazała, że poleciłaby go innym. Zespół badawczy rozwija program w formie aplikacji LENS4Pregnancy.

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