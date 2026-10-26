Naukowcy z Centre for Research on Successful Ageing na Singapore Management University stwierdzili, że więzi przyjacielskie wiążą się z bardziej regularnym wykonywaniem badań przesiewowych w kierunku raka wśród osób w wieku od 50 do 79 lat. O wynikach badania informuje News-Medical.

Dane ponad 7 tys. uczestników

Autorzy pracy przeanalizowali dane 7 139 uczestników Singapore Life Panel. Oceniali, czy respondenci zgłaszali regularne wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, raka jelita grubego i raka piersi w odstępach zgodnych z zalecanymi wytycznymi.

W większości analizowanych grup sieci przyjacielskie były bezpośrednio związane z regularnością takich badań. Jednocześnie wpływ rodziny, według wniosków badaczy, częściej przejawiał się poprzez świadomość ludzi na temat badań przesiewowych oraz ich nastawienie do nich.

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Różnice według wieku i rodzaju badań przesiewowych

Udział w programie Healthier SG również wiązał się z bardziej regularnymi badaniami przesiewowymi w kierunku raka. Badacze przypuścili, że przyjaciele mogą się do tego przyczyniać, zachęcając ludzi do dołączenia do programu. Tę prawidłowość zaobserwowano dla wszystkich rodzajów badań przesiewowych z wyjątkiem badań w kierunku raka jelita grubego w grupie 50–59 lat.

Nie odnotowano bezpośredniego związku kontaktów przyjacielskich z regularnymi badaniami przesiewowymi raka jelita grubego wśród uczestników w wieku 60–69 i 70–79 lat. W grupie 60–69 lat badacze zidentyfikowali więcej możliwych ścieżek, które mogły sprzyjać regularnym badaniom, w tym poprzez wpływ rodziny, przyjaciół lub udział w Healthier SG.

Regularność badań przesiewowych wiązała się także z wiedzą na temat badań oraz fatalistycznymi przekonaniami dotyczącymi raka. Poziom wykształcenia i typ mieszkania miały znaczenie, jednak charakter tych związków różnił się w zależności od wieku i rodzaju raka. Badanie nie obejmowało osób, które wcześniej miały diagnozę onkologiczną; do analizy związków zastosowano modelowanie równań strukturalnych.

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