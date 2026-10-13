Naukowcy, którzy przeanalizowali dane dotyczące 6617 ciąż w USA, wykryli związek między wyższym poziomem produktów rozpadu plastyfikatora DINCH w moczu kobiet w ciąży a niższą masą i mniejszymi rozmiarami noworodków. Przy każdym dziesięciokrotnym wzroście szacowanego narażenia na DINCH masa urodzeniowa dziecka była średnio niższa o 27 gramów, podaje News-Medical.

Co badali naukowcy

DINCH, czyli diizononylocykloheksano-1,2-dikarboksylan, stosuje się, aby nadać plastikowi elastyczność. Zaczęto go używać jako zamiennika ftalanów — substancji obecnych między innymi w opakowaniach żywności, wyrobach medycznych i zabawkach, które wiąże się z ryzykiem przedwczesnych porodów, niepłodności i innych problemów zdrowotnych.

Badanie prowadzone przez specjalistów z NYU Langone Health opublikowano online 4 października w czasopiśmie Environment International. Naukowcy wykorzystali dane z programu Environmental Influences on Child Health Outcomes, który śledzi zdrowie rodzin od ciąży do okresu dzieciństwa. Uczestniczki reprezentowały różne grupy rasowe, etniczne i społeczno-ekonomiczne w USA.

W próbkach moczu poszukiwano trzech produktów rozpadu DINCH. Od 50% do 70% uczestniczek miało mierzalny poziom co najmniej jednego z nich. Dla części kobiet dostępnych było kilka próbek, co umożliwiło ocenę narażenia na tę substancję w różnych trymestrach ciąży.

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Wyniki i ograniczenia

Dzieci matek z wyższymi wskaźnikami produktów rozpadu DINCH częściej należały do kategorii małych w stosunku do wieku ciążowego — gdy masa ciała noworodka jest poniżej 10. percentyla dla odpowiedniego wieku ciążowego. U chłopców bardziej zauważalne były różnice w długości ciała przy urodzeniu, natomiast dziewczynki częściej trafiały do kategorii małych w stosunku do wieku ciążowego.

Najsilniejszy związek z obniżoną masą w stosunku do wieku ciążowego badacze odnotowali w przypadku narażenia na DINCH w trzecim trymestrze. Autorzy uwzględnili czynniki mogące wpływać na rozmiar dziecka, w tym wiek i wykształcenie matki oraz liczbę wcześniejszych ciąż.

Badania laboratoryjne na zwierzętach i ludzkich komórkach sugerują, że produkty rozpadu DINCH mogą wpływać na hormony ważne dla rozwoju płodu oraz powodować stan zapalny. Jednocześnie autorzy podkreślili, że ich analiza nie dowodzi, iż samo narażenie na DINCH bezpośrednio powoduje mniejsze rozmiary dziecka przy urodzeniu.

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