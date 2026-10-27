Badanie z udziałem 28 512 mieszkańców USA w wieku od 50 do 89 lat wykazało związek między dniami niebezpiecznego upału a wyższym prawdopodobieństwem rozwoju demencji. Najbardziej wyraźne powiązanie zaobserwowano na obszarach o większej wrażliwości społecznej i niższym szacowanym rozpowszechnieniu centralnej klimatyzacji, informuje News-Medical.

Dane z dwóch dekad

Naukowcy przeanalizowali dane z badania Health and Retirement Study z lat 2000–2020. Na początku okresu obserwacji uczestnicy nie mieli demencji, a średni czas dalszej obserwacji wyniósł 10,5 roku. W tym czasie demencję sklasyfikowano u 3 773 uczestników, czyli 13,2% próby.

Wpływ upału oceniano za pomocą indeksu ciepła, który łączy temperaturę i wilgotność powietrza. Do najniebezpieczniejszej kategorii zaliczono dni, w których indeks wynosił co najmniej 103 stopnie Fahrenheita, czyli 39,4 stopnia Celsjusza. Badacze obliczali liczbę takich dni w ciągu poprzednich pięciu lat dla każdego uczestnika.

Wyższe wskaźniki przy największym upale

W porównaniu z osobami, które miały nie więcej niż 0,2 dnia niebezpiecznego upału rocznie, w grupie z wynikiem 7,2 dnia rocznie lub więcej wskaźnik ryzyka demencji był o 23% wyższy. Jednocześnie nie odnotowano wyraźnego stopniowego wzrostu wskaźnika między wszystkimi poziomami narażenia na upał.

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Na obszarach o największej wrażliwości społecznej, przy najwyższym poziomie upału, prognozowany wskaźnik ryzyka był o 40% wyższy, a na obszarach mniej wrażliwych — o 11% wyższy niż w grupie o najniższym narażeniu na upał. W miejscowościach o niższym szacowanym rozpowszechnieniu centralnej klimatyzacji wskaźnik ten wyniósł 36%, podczas gdy na obszarach o wyższym rozpowszechnieniu — 13%, w porównaniu z grupą o najniższym narażeniu.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że upał bezpośrednio powoduje demencję. Narażenie na temperaturę oceniano na poziomie obszarów zamieszkania, a nie na podstawie faktycznych warunków w domach ani indywidualnego czasu przebywania ludzi na zewnątrz. Demencję określano na podstawie wyników ankiet i ocen poznawczych, a nie diagnoz klinicznych.

Naukowcy nie mieli również danych o typach demencji ani o narażeniu na upał przez całe życie. Wśród możliwych mechanizmów wymienili zmniejszenie mózgowego przepływu krwi, stan zapalny, stres oksydacyjny, odwodnienie i zaburzenia snu, jednak procesów tych nie badano bezpośrednio w tym badaniu.

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