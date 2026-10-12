Badanie wśród nastolatków w wieku od 12 do 17 lat w USA powiązało obecność osoby, do której można zwrócić się z poważnym problemem, z niższymi wskaźnikami depresji, myśli samobójczych i planowania samobójstwa wśród młodzieży LGBQ+. O wynikach pracy badaczy z Uniwersytetu Tulane’a informuje News-Medical.

Różnice we wskaźnikach depresji

Wśród nastolatków identyfikujących się jako lesbijki lub geje depresji w ciągu poprzedniego roku doświadczyło, według szacunków badaczy, 61% osób, które nie miały zaufanej osoby, do której mogły zwrócić się po pomoc. Wśród respondentów mających przynajmniej jedną taką osobę wskaźnik ten wyniósł 35%.

Różnica była jeszcze większa w przypadku poważnych myśli samobójczych: zgłosiło je 66% lesbijek i gejów bez zaufanej osoby oraz 27% osób, które mogły zwrócić się po wsparcie. Autorzy odnotowali również związek między możliwością porozmawiania z kimś a niższymi wskaźnikami zgłoszeń dotyczących planu samobójstwa w ciągu ostatniego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Do kogo zwracają się nastolatki

Badanie oparto na ogólnokrajowej ankiecie amerykańskich nastolatków. Naukowcy przeanalizowali także, do kogo młodzi ludzie byliby gotowi zwrócić się w razie poważnych problemów. Około ośmiu na dziesięciu heteroseksualnych nastolatków wskazało, że zwróciłoby się do jednego z rodziców. Wśród gejów, lesbijek i biseksualnych nastolatków takiej odpowiedzi udzieliło około sześciu na dziesięciu ankietowanych.

Nastolatki LGBQ+ częściej wskazywały przyjaciół, partnerów romantycznych i innych dorosłych jako źródła wsparcia, a także częściej polegały jednocześnie na kilku osobach. Główny autor pracy, Evan Krueger, adiunkt w Szkole Pracy Socjalnej Uniwersytetu Tulane’a, zauważył, że tacy nastolatkowie mogą szukać więzi i wsparcia poza domem, jeśli nie znajdują ich w rodzinie.

Publikacja w czasopiśmie naukowym

Badanie Kruegera i Isaaca Wrighta opublikowano 12 października 2026 roku w czasopiśmie JAMA Pediatrics. Autorzy zaznaczyli, że przyjaciele nie zawsze mogą zastąpić stałe wsparcie osoby dorosłej, a szkoły, rodziny i społeczności mogą odegrać rolę w tym, by nastolatkowie nie pozostawali sami z poważnymi problemami.

Czytaj nas na