Preprint badania z udziałem 5598 dorosłych osób w USA wykazał, że spożywanie alkoholu było najsilniej związane ze zmianami różnorodności i składu bakterii w jamie ustnej spośród wszystkich analizowanych napojów. Jak informuje News-Medical, naukowcy połączyli dane z trzech dużych amerykańskich kohort: Agricultural Health Study, NIH-AARP Diet and Health Study oraz badania przesiewowego w kierunku nowotworów PLCO.

Alkohol i różnorodność bakteryjna

Uczestnicy zgłaszali swoje zwyczajowe spożycie napojów w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Badacze analizowali związki między spożyciem kawy, herbaty, piwa, wina, mocnego alkoholu, napojów słodzonych i sztucznie słodzonych, a także 100-procentowego soku owocowego, a mikrobiomem jamy ustnej. W tym celu wykorzystali próbki płukanki z jamy ustnej oraz sekwencjonowanie 16S rRNA.

U osób z najwyższym poziomem spożycia alkoholu stwierdzono około 10 więcej wariantów sekwencji amplikonów — wskaźnika bogactwa bakteryjnego — niż u osób, które nie spożywały alkoholu. Największy szacowany związek z tym wskaźnikiem odnotowano dla mocnego alkoholu: około 15 wariantów więcej w porównaniu z osobami niepijącymi. W przypadku piwa i wina wskaźnik ten wynosił około siedmiu dodatkowych wariantów.

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Związki z poszczególnymi bakteriami

Napoje alkoholowe stanowiły 25 z 28 statystycznie istotnych związków na poziomie rodzajów bakterii wśród sześciu ogólnych kategorii napojów. Wyższe spożycie alkoholu wiązało się z wyższą szacowaną częstością modelową rodzajów Megasphaera i Peptostreptococcus, które wcześniej łączono ze złym stanem zdrowia jamy ustnej. Jednocześnie w grupie o najwyższym spożyciu alkoholu oczekiwana liczebność rodzaju Lautropia była o 23% niższa, zaobserwowano również niższą względną liczebność Streptococcus.

Kawa miała jedynie trzy statystycznie istotne związki z poszczególnymi rodzajami bakterii, w tym z wyższą względną liczebnością Atopobium. Dla herbaty, napojów słodzonych i sztucznie słodzonych oraz soku owocowego nie stwierdzono istotnych związków po korekcie na wielokrotne porównania.

Autorzy podkreślili, że była to analiza przekrojowa, dlatego nie dowodzi ona, że alkohol powoduje zmiany mikrobiomu lub wpływa na ryzyko chorób. Badanie nie oceniało również, czy uczestnicy mieli zapalenie przyzębia, a dane dotyczące diety były zgłaszane przez samych uczestników. Na wyniki mogły potencjalnie wpływać nieuwzględnione czynniki, w tym higiena jamy ustnej i stosowanie leków.

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