Badanie z udziałem 5336 osób w Burkina Faso, Kenii, Mozambiku i RPA wykazało, że według oceny badaczy bez doświadczenia powodzi w próbie byłoby o 25% mniej problemów ze zdrowiem psychicznym. Do takiego wniosku doszli po porównaniu uczestników, którzy przeżyli powodzie, z osobami bez takiego doświadczenia, informuje TimesLIVE.

Lęk, depresja i objawy PTSD

W łącznych danych z czterech krajów oznaki silnego lęku wykryto u jednego na 12 uczestników, którzy przeżyli powódź. Objawy wskazujące na depresję odnotowano u jednego na ośmiu, a u około co piątego występowały oznaki zespołu stresu pourazowego.

Oznaki PTSD były najczęstszym problemem ze zdrowiem psychicznym wśród osób, które przeżyły powódź, we wszystkich czterech krajach. W mozambickiej próbie takie objawy miało mniej niż 1% osób bez doświadczenia powodzi, ale wśród poszkodowanych występowały one 55 razy częściej. W Kenii oznaki PTSD wykryto u ponad czterech na dziesięciu uczestników, którzy przeżyli powódź, w porównaniu z trzema na dziesięciu wśród osób bez takiego doświadczenia.

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Młodzież i pomoc po powodziach

W RPA odsetek problemów ze zdrowiem psychicznym, które badacze powiązali z powodziami, był bliższy jednej trzeciej. Młodzi uczestnicy po powodziach częściej mieli oznaki lęku i wyższy poziom objawów PTSD niż inne grupy wiekowe. Jednocześnie wskaźniki wśród osób z grup kontrolnych, które nie przeżyły powodzi, były podobne do wskaźników starszych uczestników.

Kierownik projektu, epidemiolog AHRI Collins Iwuji, podkreślił, że wyniki nie odzwierciedlają sytuacji w całej Afryce, jednak uzupełniają dane dotyczące związku powodzi ze zdrowiem psychicznym w różnych regionach kontynentu. Ekspert psychiatrii Vasco Cumbe zauważył, że po klęskach żywiołowych ludziom zazwyczaj zapewnia się żywność, wodę i odzież, jednak konsekwencje psychologiczne często nie są uwzględniane ani podczas reagowania, ani w przygotowaniach do katastrof.

Wśród działań, które mogą zmniejszyć ryzyko, badacze wymienili wczesne ostrzeganie przed powodziami, dające ludziom czas na przygotowanie się lub tymczasowe opuszczenie niebezpiecznego obszaru. Wspomnieli również o oczyszczaniu systemów drenażowych, aby woda nie zalewała domów i dróg.

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