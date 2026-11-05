Naukowcy z UCLA Health doszli do wniosku, że u kobiet po obustronnej mastektomii w leczeniu raka przewodowego in situ (DCIS) regularna mammografia i inne badania obrazowe przy braku objawów mogą przynosić ograniczone korzyści. Jak informuje News-Medical, większość nawrotów w badaniu wykryto po wystąpieniu objawów u pacjentek lub zmian zauważonych przez lekarzy, a nie podczas rutynowych badań przesiewowych.

Dane 90 pacjentek

Zespół przeanalizował dokumentację medyczną 90 pacjentek, które przeszły obustronną mastektomię z powodu DCIS w latach 2017–2019. Mediana okresu obserwacji wyniosła niemal sześć lat. DCIS to nieinwazyjna postać raka piersi, w której nieprawidłowe komórki rozwijają się w przewodach mlecznych, lecz nie rozprzestrzeniają się na sąsiednie tkanki.

Połowa uczestniczek nadal przechodziła po operacji badania obrazowe piersi — mammografię, ultrasonografię lub rezonans magnetyczny. Łącznie wykonano u nich 154 takie badania. Dwanaście z nich doprowadziło do biopsji u dziewięciu pacjentek: wyniki ośmiu biopsji były łagodne, a kolejne cztery wykryły nawroty raka.

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Jeden nawrót wykryto podczas badań przesiewowych

Spośród czterech nawrotów tylko jeden wykryto dzięki rutynowemu badaniu u pacjentki bez objawów. Pozostałe trzy przypadki zdiagnozowano po pojawieniu się guzków, obrzęku, bólu piersi lub innych niepokojących zmian zauważonych przez lekarzy, co stało się podstawą do diagnostycznych badań obrazowych.

Autorzy nie stwierdzili stałego związku między zlecaniem badań obrazowych a wiekiem, ryzykiem genetycznym, rozmiarem guza czy rodzajem rekonstrukcji piersi. Ich zdaniem decyzje dotyczące badań przesiewowych mogą różnić się w zależności od lekarza i nie zawsze opierać się na indywidualnych czynnikach ryzyka.

Naukowcy podkreślili, że wnioski nie oznaczają rezygnacji z dalszej opieki medycznej. Zaznaczyli znaczenie regularnych badań klinicznych i szybkiej oceny nowych guzków, zmian skórnych, obrzęku lub innych objawów. Badania obrazowe mogą być również potrzebne do oceny implantów po rekonstrukcji, co różni się od badań przesiewowych pod kątem nawrotu. Ze względu na niewielką próbę i dane z jednego ośrodka medycznego autorzy wskazali na potrzebę większych badań, w tym wśród pacjentek z wyższym ryzykiem nawrotu.

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