Naukowcy z University College London w Anglii, w Wielkiej Brytanii, ustalili, że najistotniejsze zmiany poziomu HbA1c i masy ciała po rozpoczęciu leczenia lekami przeciwpsychotycznymi zachodzą w ciągu pierwszych 90 dni. Jak podaje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie The Lancet Psychiatry.

Dane prawie 97 tysięcy osób

Naukowcy przeanalizowali zanonimizowane zapisy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej angielskiej Narodowej Służby Zdrowia dotyczące prawie 97 tysięcy dorosłych w wieku od 18 do 59 lat z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy oni rozpoczęli przyjmowanie jednego z czterech leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji — olanzapiny, kwetiapiny, rysperydonu lub arypiprazolu — w okresie od 2000 do 2023 roku.

Badacze porównali dane z dwóch lat przed rozpoczęciem terapii i dwóch lat po jej rozpoczęciu. W pierwszych 90 dniach po rozpoczęciu leczenia HbA1c — wskaźnik średniego poziomu cukru we krwi — wzrastał około 14 razy szybciej niż przed terapią. Masa ciała zwiększała się w tym okresie około dziewięć razy szybciej.

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Masa ciała nie zawsze odzwierciedla zmiany HbA1c

Autorzy zauważyli, że zmiany masy ciała i HbA1c nie zawsze następowały jednocześnie. Ich zdaniem kontrolowanie wyłącznie masy ciała może nie wykryć istotnych zmian metabolicznych. Pierwszy autor pracy, Juan Carlos Bazo-Alvarez, zaznaczył, że pracownicy ochrony zdrowia powinni sprawdzać masę ciała i poziom cukru we krwi przed rozpoczęciem leczenia, a także w pierwszych miesiącach po jego rozpoczęciu.

Największe wczesne zmiany obu wskaźników odnotowano wśród pacjentów przyjmujących olanzapinę: w pierwszych 90 dniach HbA1c wzrastał około 50 razy szybciej, a masa ciała — około 10 razy szybciej niż przed rozpoczęciem terapii. Wśród osób ze stanem przedcukrzycowym na początku leczenia 19% zachorowało na cukrzycę typu 2 w ciągu dwóch lat, podczas gdy wśród osób z prawidłowym poziomem cukru odsetek ten wyniósł 3%.

U kobiet w pierwszych 90 dniach tempo wzrostu HbA1c było około 24 razy wyższe, a masy ciała — około 12 razy wyższe w porównaniu z okresem przed terapią. U mężczyzn odpowiednie wskaźniki wynosiły około 10 razy zarówno dla HbA1c, jak i masy ciała. Badanie opierało się na już istniejącej dokumentacji medycznej, dlatego autorzy nie mogli uwzględnić wszystkich czynników, w tym diety, aktywności fizycznej czy innych leków.

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