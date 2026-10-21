W Australii badacze z Uniwersytetu w Sydney zaproponowali wyodrębnienie możliwego podtypu zaburzeń nastroju — depresji okołodobowej, związanej z wewnętrznym 24-godzinnym rytmem biologicznym. W badaniu opublikowanym w The British Journal of Psychiatry około jeden na czterech uczestników z ciężką, nawracającą lub uporczywą depresją spełniał kryteria tego podtypu, informuje ABC News.

Oznaki proponowanego podtypu

Zespół naukowców przeanalizował dane kliniczne i genetyczne 11 380 Australijczyków uczestniczących w długoterminowym krajowym badaniu dotyczącym depresji. Według samoocen 2 604 uczestników zgłosiło co najmniej trzy cechy, które autorzy pracy określili jako kryteria depresji okołodobowej.

Należą do nich budzenie się z uczuciem silnego zmęczenia, wieczorny chronotyp, czyli skłonność do bycia „sową”, sezonowy charakter choroby, późniejsze zasypianie, dłuższy sen podczas epizodów depresyjnych oraz „jetlag społeczny” — istotna różnica w harmonogramie snu w dni robocze i wolne.

Kierująca badaniem Emiliana Tonini oświadczyła, że uczestnicy z takimi cechami częściej zgłaszali cięższe objawy. Chodzi w szczególności o wcześniejszy początek choroby, objawy maniakalne, skłonności samobójcze, przyrost masy ciała podczas epizodów pogorszenia oraz bardziej skomplikowany przebieg zaburzenia. Badanie wskazuje także na możliwe różnice w profilu genetycznym, w tym wyższe genetyczne ryzyko zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

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Potrzebne są dodatkowe badania

Psychiatra z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii Philip Mitchell, który nie brał udziału w pracy, zaznaczył, że dowody są na razie niewystarczające, aby wprowadzić depresję okołodobową do praktyki klinicznej jako odrębny podtyp. Jak powiedział, jej cechy częściowo pokrywają się z uznanym podtypem — depresją atypową, dlatego potrzebne są jaśniejsze kryteria rozróżnienia oraz badania międzynarodowe.

Autorzy przypuszczają, że pacjenci z takimi cechami mogą gorzej reagować na tradycyjne leki przeciwdepresyjne, lecz podkreślają, że wniosek ten opiera się na samoocenach uczestników i wymaga dalszej weryfikacji. Wśród potencjalnych podejść badacze wymienili melatoninę, leki przeciwdepresyjne ukierunkowane na system melatoninowy, terapię światłem oraz zmiany behawioralne. Depresja okołodobowa nie jest obecnie ujęta w amerykańskim Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych jako samodzielna diagnoza.

Naukowcy i niezależni eksperci zgodzili się, że pacjentów z depresją należy pytać o cechy ich rytmu dobowego. Jednocześnie takie podejście powinno uzupełniać, a nie zastępować, tradycyjne leczenie depresji.

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