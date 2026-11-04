Badanie w Chinach z udziałem 26 836 mężczyzn, którzy zgłosili się na ocenę płodności, wykazało związek między noszeniem obcisłej bielizny a gorszymi parametrami nasienia. Uczestnicy, którzy najczęściej nosili obcisłą bieliznę, mieli wyższe prawdopodobieństwo mniejszej objętości ejakulatu, niższej ruchliwości plemników, mniejszego odsetka komórek o prawidłowym kształcie oraz większego odsetka plemników z uszkodzonym DNA.

Jak informuje ScienceAlert, naukowcy porównali dane 21 221 mężczyzn, którzy przeważnie nosili luźną bieliznę, z danymi 5 615 uczestników wybierających obcisłe modele, w tym slipy, stringi lub obcisłe bokserki. Mediana wieku uczestników wynosiła 30 lat. Wyniki opublikowano w Asian Journal of Andrology.

Jakie parametry się różniły

Po uwzględnieniu innych czynników zdrowotnych noszenie obcisłej bielizny powiązano z o 18% wyższym prawdopodobieństwem mniejszej objętości ejakulatu. W tej grupie odnotowano również o 12% wyższe prawdopodobieństwo niższej liczby ruchliwych plemników, o 48% wyższe — mniejszego odsetka plemników o prawidłowym kształcie oraz o 108% wyższe — większego odsetka komórek z fragmentacją DNA.

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Podwyższony poziom fragmentacji DNA plemników stwierdzono u 10,7% mężczyzn noszących obcisłą bieliznę, wobec 5,8% wśród osób noszących luźną bieliznę. W dodatkowej analizie autorzy poinformowali także o większej częstości zaburzeń erekcji i przedwczesnego wytrysku w grupie noszącej obcisłą bieliznę.

Ograniczenia badania

Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że to właśnie obcisła bielizna powoduje pogorszenie jakości nasienia ani że przejście na luźne modele zwiększy prawdopodobieństwo poczęcia. Autorzy przypuszczają, że możliwym wyjaśnieniem może być obciążenie cieplne moszny: plemniki rozwijają się optymalnie w temperaturze o 2–3 °C niższej od temperatury ciała, a obcisła bielizna może podnosić temperaturę w tej okolicy o maksymalnie 1 °C.

Jednocześnie wszyscy uczestnicy zgłosili się na ocenę płodności, dlatego wyników nie można automatycznie uogólniać na całą populację. Inne badanie z 2022 roku z udziałem 3 041 par w USA i Kanadzie nie wykazało przekonującego związku między prawdopodobieństwem poczęcia a czynnikami podnoszącymi temperaturę w okolicy moszny, w tym noszeniem obcisłej bielizny.

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