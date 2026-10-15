Badanie amerykańskich naukowców wykazało związek między rozpoczęciem stosowania leków z klasy GLP-1 a niewielkim wzrostem ryzyka niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego — rzadkiego stanu, który może powodować nagłe i potencjalnie trwałe zaburzenia widzenia. Informuje o tym ScienceDaily, powołując się na badanie zespołu Uniwersytetu Rutgersa.

Naukowcy przeanalizowali dane z dużej bazy dorosłych Amerykanów w wieku od 18 do 65 lat z cukrzycą typu 2, którzy niedawno zaczęli przyjmować leki kontrolujące chorobę. Pracę opublikowano w czasopiśmie Annals of Internal Medicine.

Jakie leki badano

Do klasy agonistów receptora GLP-1 należą semaglutyd, sprzedawany pod nazwami Ozempic i Wegovy, a także tirzepatyd — Mounjaro i Zepbound. Leki te stosuje się do kontroli poziomu cukru we krwi i masy ciała; mogą one również zmniejszać ryzyko niektórych problemów sercowo-naczyniowych i nerkowych.

Badacze ustalili, że stosowanie GLP-1 wiązało się z niewielkim wzrostem prawdopodobieństwa niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Jednocześnie ryzyko bezwzględne pozostawało niskie: w ciągu 18 miesięcy leczenia chodziło o około trzy do czterech dodatkowych przypadków na 10 tysięcy pacjentów.

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Ryzyko pozostaje niskie

Neuropatia niedokrwienna występuje, gdy zmniejsza się dopływ krwi do nerwu wzrokowego, który przekazuje informacje wzrokowe z oka do mózgu. Ponad 80% przypadków, według przytoczonych w materiale szacunków, dotyczy niearterytycznej przedniej postaci choroby, w której dochodzi do zaburzenia ukrwienia przedniej części nerwu wzrokowego.

Stan ten zazwyczaj nie prowadzi do całkowitej ślepoty, ale może obejmować część pola widzenia w jednym oku. Wśród możliwych objawów są nagłe zamglenie widzenia, ciemnienie lub pojawienie się obszarów, których dana osoba nie widzi. Takie przypadki częściej odnotowywano wśród mężczyzn i osób w wieku od 50 do 65 lat.

Autorzy podkreślili, że wykazany związek nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego działania leków GLP-1 na nerw wzrokowy: na wyniki mogły wpływać różnice w współistniejących stanach zdrowia pacjentów. Wskazali na potrzebę dalszych badań i zalecili, by nie zwlekać z badaniem okulistycznym w razie nagłych zmian widzenia.

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