Naukowcy wykryli 1260 wariantów genetycznych związanych z pięcioma głównymi cechami osobowości: ekstrawersją, ugodowością, sumiennością, neurotycznością i otwartością na doświadczenie. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature.

Dane od ponad miliona uczestników

Autorzy połączyli dane z 46 grup badawczych. W zależności od analizowanej cechy próba obejmowała od 611 tysięcy do 1,14 miliona osób. Spośród 1260 wykrytych wariantów 824 znajdują się w obszarach genomu, których wcześniej nie wiązano z daną cechą osobowości.

Naukowcy zaznaczają, że wyniki nie wskazują na istnienie odrębnego genu towarzyskości lub sumienności. Według ich szacunków na każdą z pięciu cech niezależnie wpływa ponad 16 tysięcy powszechnych wariantów genetycznych, z których każdy ma niewielki efekt.

Genetyka wyjaśnia tylko część różnic

W analizie pierwotnej powszechne warianty genetyczne wyjaśniały około 5% do 9% różnic w mierzonych cechach osobowości. Jednocześnie na kształtowanie osobowości wpływa również środowisko, dlatego dane genetyczne nie określają jej z góry.

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Związki między wariantami genetycznymi a cechami były ogólnie podobne w różnych grupach wiekowych, regionach zachodnich i typach testów osobowości, a także w samoocenach uczestników i ocenach osób im bliskich. Mniejszą spójność wyników odnotowano w przypadku ugodowości.

Związek z zachowaniem i zdrowiem

Naukowcy wykryli również genetyczne nakładanie się cech osobowości, zachowania i wskaźników zdrowia, w tym zaburzeń psychicznych, używania substancji psychoaktywnych i aktywności fizycznej. Profile genetyczne związane z neurotycznością wiązały się z wyższym ryzykiem badanych stanów psychiatrycznych. Sumienność z kolei miała genetyczne związki z mniejszym używaniem substancji psychoaktywnych i częstszymi ćwiczeniami fizycznymi.

Autorzy podkreślili, że są to związki na poziomie grup, które nie pozwalają dokładnie przewidzieć przyszłego zachowania konkretnej osoby. Aby sprawdzić, w jakim stopniu te prawidłowości mają zastosowanie do różnych populacji, potrzebne są badania na większą skalę z udziałem osób o szerszym spektrum pochodzenia i środowisk kulturowych.

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