Międzynarodowe badanie Uniwersytetu Queensland wykazało, że w wytycznych dotyczących diagnozowania i leczenia endometriozy w niewystarczającym stopniu uwzględniono nastolatków, osoby zróżnicowane pod względem płci oraz osoby mające doświadczenie życia z tą chorobą. Jak podaje News-Medical, naukowcy przeanalizowali dokumenty z 47 krajów, w tym 19 wytycznych opublikowanych w językach innych niż angielski.

Udział pacjentów w opracowywaniu wytycznych

W badaniu uczestniczyli specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia, członkowie rady zarządzającej Światowego Towarzystwa Endometriozy oraz przedstawiciele grup pacjenckich. Według profesor Gity Mishry z Australijskiego Centrum Badań nad Zdrowiem Kobiet i Dziewcząt Uniwersytetu Queensland 70% przeanalizowanych wytycznych nie opracowano z uwzględnieniem doświadczeń osób żyjących z endometriozą.

Naukowcy odnotowali również znaczne różnice między krajami w zaleceniach dotyczących diagnostyki, leczenia, wsparcia w zakresie płodności oraz niefarmakologicznego postępowania w endometriozie. Większość wytycznych pochodzi z krajów o wysokich dochodach, przede wszystkim z Europy. Autorzy uznali luki w krajach Afryki i regionu wschodniego basenu Morza Śródziemnego za szczególnie widoczne.

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Nastolatki i podstawowa opieka zdrowotna

Jedna czwarta analizowanych wytycznych została opracowana bez udziału nastolatków, choć objawy i opóźnienia w diagnostyce często zaczynają się właśnie w okresie dorastania. Tylko co piąta wytyczna wprost wspomina o osobach zróżnicowanych pod względem płci.

Endometrioza to choroba, w której tkanka podobna do wewnętrznej wyściółki macicy rozwija się poza nią. Nie ma ostatecznego wyleczenia tego schorzenia; według przytoczonych w materiale szacunków dotyka ono około 10% kobiet w wieku rozrodczym na świecie, czyli około 190 milionów osób.

Doktor Deredje Gete ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Queensland zaznaczył, że wszystkie międzynarodowe wytyczne przygotowano z udziałem ginekologów, jednak mniej niż połowa z nich uwzględniała opinie lekarzy ogólnych. Badacze planują współpracować z WHO nad stworzeniem ujednoliconych globalnych wytycznych dotyczących endometriozy.

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